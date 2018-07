CONGRATULAZIONI AL DOTT. GENNARO GALANO

La redazione di Positanonews porge gli auguri al Dott. Gennaro Galano per la sua laurea magistrale in Scenze Politiche presso l’Università Federico II di Napoli.

dal suo profilo FB

La settimana scorsa ho finalmente coronato il mio percorso di studio universitario con la laurea magistrale in Scienze Storiche: desidero ringraziare chi mi è stato vicino e chi mi ha aiutato in questo lungo e tortuoso viaggio. Il lavoro è ovviamente dedicato alla mia famiglia e Rosanna Izzo.

Di seguito riporto le due pagine di ringraziamenti della mia tesi.

L’ARCHEOCLUB LUBRENSE DICE:

Una mente brillante.

Un’altra nella nostra Massa.

Gennaro Galano lo conoscete in tanti.

Dobbiamo dire meglio però: si è fatto conoscere da tanti.

Arbitro di pallavolo per la serie B, animatore culturale, divulgatore, redattore della rivista La Lumaca. Nelle manifestazioni culturali parla di storia massese: ai grandi e ai piccoli delle scuole del territorio spiega cos’era la Massa Lubrense di un tempo, le sue origini e le sue metamorfosi; legge i documenti dell’epoca e sa spiegarci quanto sono stati importanti i monasteri locali, che succedeva nei Casali, che è successo durante le guerre. Incuriosisce e appassiona come pochi,

Gennaro: riesce a farsi ascoltare dai ragazzini delle elementari e dai nonni nelle piazze. Gennaro è uno di quei divulgatori innati che hanno il dono incredibile di parlare alla gente e non a se stessi, di parlare loro davvero e di farsi capire.

Gli studi su Massa dicevo: ne ha fatto oggetto di agili pubblicazioni e ne ha fatto argomento della tesi specialistica che oggi discute, completando così la sua formazione in archivistica, paleografia e diplomatica.

È esperto di storia religiosa locale: sul settimanale Agorà, per conto dell’Archeoclub tiene una rubrica di storia patria. Ogni settimana redige un articolo storico, da mesi ormai. E questa costanza non merita forse già, di per sé, il plauso di tutto l’Archeoclub?

Ma il plauso che ti rivolgiamo, caro Gennaro, è per l’uomo che sei: per la tua famiglia, per i tuoi cari, per i tuoi amici. L’Archeoclub si onora di averti nel consiglio direttivo, per la tua invidiabile preparazione e per la tua straordinaria passione: non possiamo augurarti nient’altro che il successo che meriti.

Ad maiora,

Domenico e Stefano