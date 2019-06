Conferimento della Laurea Magistrale Honoris Causa in Archeologia a Alberto Angela

Napoli, martedì 25 giugno 2019, Sala degli Angeli, via Suor Orsola 10, Ore 16,30.

Introduzione di Lucio d’Alessandro, Presentazione di Antonio De Simone.

Laudatio di Emma Giammattei

Lectio : Raccontare l’antico. Immagini e storie dell’archeologia

Commissione di laurea :

Lucio d’Alessandro

Rettore dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Enricomaria Corbi

Direttore del Dipartimento di Scienze Formative, Psicologiche e della Comunicazione

Emma Giammattei

Direttore del Dipartimento di Scienze Umanistiche

Aldo Sandulli

Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche

Massimo Bray, Stefano Causa, Benedetta Craveri, Piero Craveri, Paola D’Agostino, Edoardo D’Angelo, Stefano De Luca, Antonio De Simone, Bruna Di Sabato, Vincenzo Franciosi, Luciano Garella, Gianluca Genovese, Pierluigi Leone de Castris, Massimiliano Marazzi, Massimo Osanna, Rosanna Pastore, Carla Pepe, Pasquale Rossi, Augusto Sainati, Marco Salvatore, Laura Valente, Paola Villani

Accesso in sala consentito fino a esaurimento posti dalle ore 15.45 alle 16.15.

La cerimonia sarà trasmessa in diretta web sul sito di Ateneo e sarà proiettata in Aula S al 5° piano dell’Università.

