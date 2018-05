Conferenza Stampa Villa Campolieto – Ercolano 10 maggio 2018 “Nuove Forme. GORI, un sistema aperto”

Giovedì 10 maggio alle ore 11.00, presso Villa Campolieto ad Ercolano (Corso Resina, 283) si terrà la Conferenza Stampa dal titolo “Nuove forme. GORI, un sistema aperto”.

In tale occasione, GORI presenterà all’opinione pubblica l’attività di restyling della propria identità visiva, nonché la campagna informativa relativa allo sportello online “myGORI”, il nuovo ed efficace strumento di interazione con i cittadini, accessibile anche tramite l’home page del sito internet aziendale. Il vecchio sportello on line, Pronto Web, è andato in soffitta per far spazio ad una nuova e funzionale area clienti, con una veste grafica moderna ed accattivante, grazie alla quale l’utente è facilitato nella navigazione alla ricerca delle richieste che intende inoltrare all’Azienda. Tramite la nuova area clienti sarà possibile avanzare istanze, comunicare la lettura o pagare le fatture, inclusa la richiesta di una nuova fornitura idrica, che sino ad oggi non era compresa nel canale web. Con myGORI vi sarà un significativo miglioramento dei processi aziendali in quanto diverse richieste fatte dall’utente, che potrà in qualsiasi momento visualizzare lo stato di avanzamento, entreranno direttamente nel nuovo sistema SAP. In tal modo vi sarà una lavorazione delle pratiche più veloce ed efficace.