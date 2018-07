Confartigianato Napoli partner delle selezioni per «The Look Of The Year»

THE LOOK OF THE YEAR

EVENTI IN CAMPANIA PER LE SELEZIONI 2018

GIOVEDÍ 12 LUGLIO, ORE 21.00

Mazzini Glamour Café

Via Giuseppe Mazzini 36, Caserta (CE)

MARTEDÍ 17 LUGLIO, ORE 21.00

Stabilimento balneare Miramare

Via Litoranea 36, Torre del Greco (NA)

Con oltre cinquanta nazioni coinvolte, The Look Of The Year è la più importante e prestigiosa manifestazione del mondo legata al modeling. Nata nel 1983, questa competizione ha contribuito a portare alla ribalta modelle del calibro di Cindy Crawford, Giselle Bundchen, Elena Santarelli, Nina Moric, Vanessa Incontrada e molte altre, affermandosi come l’evento che, anno dopo anno, decreta gli standard di stile, bellezza e personalità delle future top model, avvalendosi del giudizio di una commissione tecnica composta da alcuni dei più affermati professionisti nel campo dell’immagine come Azzedine Alaia, John Galliano, Patrick Demarhelier, Peter Lindbergh, Helmut Newton, Linda Evangelista, Naomi Campbell, Amber Valletta. Ogni anno, circa trecentocinquantamila ragazzi si candidano per un cammino di selezione, che culmina nella scelta dei sessanta finalisti – quaranta donne e venti uomini – ammessi alla finale internazionale, l’80% dei quali diventa professionista, in media, entro due anni. L’edizione 2018 vede protagonista la Campania, che ospiterà alcuni degli eventi preliminari, in luoghi suggestivi della regione; i primi sono previsti giovedì 12 luglio, alle 21.00 al Mazzini Glamour Café di Caserta e martedì 17 luglio, sempre alle ore 21.00, presso lo stabilimento balneare Miramare di Torre del Greco. Una produzione di Nuccio Cicirò, in esclusiva mondiale per l’Agenzia Eventsworld di Ivana Triolo che vede coinvolte, con l’obiettivo di creare un filo diretto tra gli operatori del comparto moda del territorio, l’Associazione Piazza di Spagna, presieduta da Annabella Esposito, la Confartigianato Imprese Napoli guidata da Enrico Inferrera e la Kyra Entertainment di Antonio Rizzi. Potranno partecipare alle selezioni, tutte le ragazze di età compresa fra i 16 e i 22 anni, con altezza minima di 175 cm, taglia 38/42, spiccate attitudini alla professione di modella e fotomodella, fotogenia e buon portamento. Le agenzie, le aziende e gli stilisti per uomo, donna e accessori interessati, potranno contare su un’organizzazione che metterà loro a disposizione un luogo prestigioso, in cui esporre il proprio marchio e un book fotografico completo della propria passerella, nella quale è prevista la presentazione di sette capi d’abbigliamento.

Contatti: Teresa Guarino, Confartigianato Napoli: tel. 081-5520039, e-mail. teresa.guarino@confartigianatona.it; Ufficio Stampa, Simona Pasquale: cell. 339-5098790, e-mail. simona.pasquale@gmail.com; simona.pasquale@libero.it;