Concorso “Poetando sotto le luci di Natale 2019”: domani la premiazione a Salerno

Il 14 febbraio 2020, alle ore 10:00, nel palazzo della Provincia di Salerno ci sarà la premiazione del concorso “Poetando sotto le luci di Natale 2019”.

Essendo il Natale la festa dell’amore per eccellenza, non si poteva scegliere migliore giorno di quello di San Valentino per la conclusione e la premiazione dei partecipanti a questo concorso, che quest’anno è giunto alla quarta edizione ed annovera prestigiosissimi nomi sia tra i partecipanti sia tra i componenti della giuria costituita dalla professoressa Rossella Pesiri della provincia di Avellino, dall’artista Anna De Rosa della provincia di Salerno, dal giornalista Eugenio Sorrentino di Bergamo, dal regista Antonello Novellino di Salerno, dall’avvocato Milena Capparrone di Salerno e presieduta dal preside Carlo Di Legge, eccellentissimo filosofo, saggista, poeta, conferenziere, che redige ogni anno i giudizi delle poesie i quali sono autentiche opere d’arte. La peculiarità di questo concorso è che ai vincitori non viene data la solita coppa ma un’opera d’arte, questo perché noi intendiamo la poesia come una diversa forma di pittura, una pittura verbale.

Allieteranno l’evento alcuni alunni del Liceo Musicale Alfano 1 di Salerno con la musica, linguaggio universale che coniuga poesia e arte.

L’evento si concluderà con un buffet presso il bar “Passo Duomo” offerto da Francesco Capparrone