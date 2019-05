ConCertosa 2019

Venerdì 10 maggio , alle ore 17.00 nel Chiostro dei procuratori della

Certosa e Museo di San Martino, primo appuntamento della quinta edizione di CONCertosa.

La manifestazione, promossa dal Polo museale della Campania, con il sostegno dell’Associazione Amici di Capodimonte e de Le Nuvole – Casa del Contemporaneo,e con il patrocinio del Comune di Napoli, nasce nel 2015 da un’idea della Direzione del Museo di san Martino ed è dedicata al grande valore sociale che riveste perl’infanzia e l’adolescenza l’esperienza musicale collettiva.

CONCertosa, nelle varie edizioni, ha visto esibirsi numerose orchestre e bande nate nei quartieri più a rischio della città, il cui punto di riferimento culturale è stato in molti casi l’esperienza delle famose orchestre infantili sud americane, di cui la più nota è la venezuelana “Simon Bolivar”, nata dal modello didattico musicale di Josè

Antonio Abreu.

Quest’anno la rassegna si svolgerà in tre appuntamenti, il 10, il 17 ed il 24 maggio e, per la prima volta, uscirà dai confini partenopei per ospitare, negli spazi magnifici della Certosa, orchestre provenienti da altre regioni, dove associazioni che operano in

quartieri di confine e di periferia non si arrendono al degrado ed all’emarginazione ma, con progetti educativi e sociali, nel fare musica insieme, offrono ai ragazzi opportunità di emancipazione e di integrazione sociale.

Venerdì 10 Maggio, alle ore 17.00, ad aprire la Rassegna sarà l’orchestra pugliese Musica in gioco nata ad Adelfia, in provincia di Bari nel 2010 ispirandosi al metodo didattico “El Sistema” di J.Abreu. Ad oggi ha avvicinato alla bellezza della musica più di 1500 bambini.

Venerdì 17 maggio, alle ore 17.00, si esibiranno l’ Orchestra Sociale

Promusica, il coro Voci Danzanti, e la JuniOrchestra Mabellini. La Fondazione Pistoiese Promusica cura da alcuni anni, in collaborazione con la Scuola di Musica e Danza Teodulo Mabellini, una serie di percorsi didattici destinati ai giovani e dedicati alla musica d’insieme con voce e strumenti: il coro Voci Danzanti, costituito

da studenti provenienti dagli istituti comprensivi della provincia di Pistoia, l’Orchestra Sociale, formata dai ragazzi seguiti dai Centri Socio-Educativi gestiti dal Comune di Pistoia, e infine la JuniOrchestra della Scuola di Musica e Danza “T.Mabellini”.

Venerdì 24 maggio, alle ore 17.00, protagonista sarà l’orchestra Musica in crescendo, con la sua sezione Junior. E’ la prima Orchestra Sinfonica di bambini e ragazzi creata nel sud dell’Abruzzo che conta circa 80 strumentisti, con due Sezioni differenti e continuative: Junior e Senior. L’età dei componenti varia dai 5 ai 25 anni, e in occasioni speciali – scambi, festival, masterclass – vi si uniscono

ragazzi provenienti da varie regioni italiane e da diversi Paesi Europei.