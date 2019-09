Concerto Ensemble in Costume d’Epoca e Archeo Buffet

ENSEMBLE IN COSTUME D’EPOCA DEL ‘700**

L’ensemble, composta da 12 elementi vestiti in costume d’epoca, reinterpreta e personalizza con un tocco dichiaratamente partenopeo l’opera di Antonio Vivaldi, in memoria del fermento musicale attivo nella Napoli europea del ‘700.

4 violini, viola, violoncello, contrabbasso, flauto, clavicembalo, mandolino, violino solista

***ARCHEO BUFFET***

Segue buffet Omaggio alla Tradizione Culinaria Campana con una varietà di ricette nostrane che hanno radici antichissime, accompagnati da vini del Vesuvio come Bacco comanda!

***EVENTO GRATUITO SU INVITO***

L’evento, riservato ad 80 ospiti, si svolgerà presso l’incantevole pergolato d’uva e rose, a ridosso del parco archeologico di Pompei con vista sull’antica Villa di Diomede e dal quale si guarda l’intero golfo di Napoli e il Vesuvio.

Pasquale Nina e Karine Compain aprono le porte del Tiberius F&B Venue agli eventi culturali ed eno-gastronomici, per l’avvio di un percorso virtuoso di valorizzazione del nostro magnifico territorio. La partecipazione all’Evento è gratuito e su invito.

Per confermare la presenza, si prega di inviare un messaggio su questa pagina FB oppure inviando un’ email a:

reservations@tiberiusonline.com, indicando nome e numero di partecipanti.

Numero INVITI DISPONIBILI: 80

Ci auguriamo di avervi come nostri graditi ospiti

Grazie,

Pasquale Nina e Karine Compain