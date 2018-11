Concerto dell\'Immacolata 2018 di Noi per Napoli

L’ ASSOCIAZIONE CULTURALE NOI PER NAPOLI

Presenta

l’8 dicembre 2018 alle h.19.30

presso il Complesso monumentale di Sant’Anna dei Lombardi

Piazza Monteoliveto n.4 Napoli

Il tradizionale

CONCERTO DELL’IMMACOLATA

( Luoghi Storici e Musica)

con la visita guidata della splendida cinquecentesca Sala del Vasari.

Anche quest’anno per il tradizionale incipit in occasione delle festività natalizie, verrà presentato dall’Associazione Culturale Noi per Napoli il Concerto dell’ Immacolata con l’esecuzione di un repertorio che comprende le piu’ belle ed immortali melodie mariane, quelle meno note ma altrettanto degne di ascolto, di brani sacri di grande ed intensa spiritualita’, porranno l’accento sulla figura della Vergine Maria come madre e donna nella sua più vera umanità,presentati attraverso le voci di autori laici,con la finalità benefica di donare alla mensa dei senzatetto della Caritas di Santa Chiara, in Piazza del Gesù a Napoli, generi di prima necessità.

Gli artisti saranno :

Olga De Maio soprano

Luca Lupoli tenore, artisti del Teatro San Carlo,

Lucio Lupoli tenore

M° Andrea Ceccomori flautista

M° Maurizio Iaccarino pianista,

Interventi storici del giornalista,storico e critico teatrale Dott. Giuseppe Giorgio.

Il Concerto sarà preceduto dalla visita guidata al complesso di S.Anna dei Lombardi, della Sala Vasari dalle h.18.00 su prenotazione !

La visita guidata è a cura di Cooperativa sociale ParteNeapolis

Contributo Associativo valido per Visita guidata + Concerto 12€

Info e prenotazioni : Associazione Culturale Noi per Napoli 3394545044 3277589936

Tickets online http://www.etes.it/EventiController?az=EventiManager&subaz=getDesc&titolo=ConcertoDellImmacolata&argomento=43&servizio=9&prodotto=65737

Tickets point: Every Tour Via S.Brigida n.13 Napoli Tel 0815518654

Edicola Piazza del Gesù

Info point CulTour Naples P.zza Miraglia Napoli 366 3325866

Via mail a noipernapoliart@gmail.com

oppure Sul sito web www.noipernapoli.it

https://www.facebook.com/AssociazioneNoiPerNapoli/