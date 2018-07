CONCERTO ALL’ALBA A VICO EQUENSE

Il primo concerto all’alba della stagione 2018, è sul sagrato dell’antica Cattedrale di Vico Equense, la chiesa dell’Annunziata, quella giudicata la più bella d’Italia dai wedding planners, quella dalle porte di bronzo con Filangieri e Sant’Alfonso Maria De Liguori. Nella stessa location altri due concerti.

14 luglio ore 21,00 Dora Cantella , piano Mirana Tutuianu,violino Francesco Solombrino, viola Manuela Albano, violoncello Marika Lombardi, flauto Laura Mingucci, oboe In programma brani di: W.A. Mozart e F. Mendelsshon

Prima italiana di due capolavori :

Renè De Castera:Sicilienne, per pianoforte e violoncello

Julius Roentgen: Sonata in La minore, per pianoforte e viola

a seguire Louise Farrenc

Le serate del 14 e del 15 sono a cura dell’Accademia internazionale di musica da camera(Napoli-Parigi),con la collaborazione dell’Associazione Aequa 20.

16 luglio ore 6,15 (L’alba è alle 5,58)

Giusy Maresca, soprano Anna Valanzuolo, pianoforte

In programma celebri melodie napoletane a tema e brani di famosi compositori .

NB: In caso di non prevedibili condizioni meteo avverse, il concerto all’alba sarà rinviato ad altra data. Per info in tempo reale: cell. 339 60 31 725 Profilo FB: Cuomo Beniamino (1953)

Concerto a cura Associazione AEQUA 20