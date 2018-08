IL CONCERTO ALL’ALBA CHIUDE LA RASSEGNA VICO BORGHI, PIAZZE E TERRAZZE

DOMENICA 2 SETTEMBRE 2018 – Ore 06.00 concerto all’alba sul sagrato della Cattedrale

España: la musica iberica chiude la seconda edizione di «Vico borghi, piazze e terrazze»

L’evento in programma sul sagrato dell’ex Cattedrale domenica 2 settembre alle ore 6 vedrà protagonisti il violinista Joaquin Palomares e il pianista Andrea Rucli

Ritorna tutta la magia del concerto all’alba. Dopo il successo dell’anno scorso, a incantare gli spettatori sul sagrato dell’ex Cattedrale della Santissima Annunziata ci penseranno Joaquin Palomares, uno dei migliori violinisti spagnoli di tutti i tempi, e Andrea Rucli al pianoforte. L’esibizione che si terrà domenica prossima, 2 settembre alle ore 6.00, conclude la seconda edizione di «Vico borghi, piazze e terrazze», una rassegna organizzata dall’Amministrazione comunale e promossa dall’Assessorato al turismo di Vico Equense, sotto la direzione artistica del M° Paolo Scibilia e la collaborazione della S.C.S. Società dei Concerti di Sorrento. Il prezioso programma tutto spagnolo del concerto è formato da ben tre sonate, poco note anche in patria, e altre celebri e salottiere composizioni per violino e pianoforte di autori universalmente conosciuti per alcune loro popolarissime pagine per orchestra, come Joaquin Rodrigo, con il Concerto di Aranjuez o Manuel de Falla, con i quadri musicali del balletto El amor brujo, o ancora Enrique Granados autore delle Goyescas. Con la musica spagnola si chiuderà quindi la seconda edizione della rassegna. Questo repertorio, non certo molto frequentato, è aspro e sanguigno, non a caso innervato profondamente dai trascinanti ritmi e dalle atmosfere della musica popolare e religiosa iberica, in cui spesso tuttavia emerge, con colori inaspettati, l’importante influenza della vicina scuola francese. Joaquin Palomares lo sta facendo conoscere in tutta Europa, spesso coadiuvato al pianoforte dal cividalese Andrea Rucli, con cui ha riscosso lo scorso anno un grande successo a Parma, in un concerto tenutosi al Palazzo Te.

JOAQUIN PALOMARES, violinista, è considerato dalla critica musicale uno dei migliori violinisti spagnoli del nostro tempo.

Diplomato in violino e musica da camera con menzione speciale nei Conservatori di Valencia e Bruxelles sotto la guida di Alos, Leon-Ara, Kleve, de Canck e van den Doorn, ha completato la sua formazione con i virtuosi V. Klimov, D. Zsigmondi e A. Rosand (erede della Scuola di Auer, Heifetz e Zimbalist) dai quali apprende uno stile romantico-virtuoso riconosciuto dalla critica nazionale (El País ha scritto di lui: “Violinista dalla tecnica straordinaria, dal suono potente ed incisivo, che ha imposto in ogni momento l’indiscutibile legge del virtuoso”) e internazionale (“Un poeta-virtuoso con temperamento latino”, Stuttgarter Zeitung).

Con il debutto come solista a soli 15 anni nel Concerto per Violino di Beethoven inizia una carriera artistica che lo ha portato nelle migliori sale d’Europa e del Giappone: Konzerthaus di Vienna e Oslo, Auditorio Nacional, Teatro Real, Palau, ecc. Si è esibito con le orchestre più prestigiose (Orchestra Nazionale di Spagna, RTVE, Mozart Orchester di Vienna, Virtuosi della Filarmonica di Berlino, Orchestre da Camera di Lodz e di Venezia, ecc.) e con direttori quali Maazel, Jurowski, Chernouschenco, partecipando ai Festival di Santander, Granada, Spoleto, Avignon, Montecarlo. Collabora regolarmente con musicisti come J. Levine, B. Canino, A. Rosand, R. Aldulescu, C. Delangle e F. Petracchi. Ha realizzato moltissime registrazioni, ottenendo la candidatura ai Premi Gramófono 1999 con un cd su Milhaud. Le incisioni più recenti sono dedicate ai Concerti per violino e orchestra di Beethoven, Hindemith, Chausson, Serebrier e Montesiones e hanno ricevuto grandi elogi dalla critica specializzata. Suona su un magnifico violino Nicolaus Gagliano (Napoli, 1761) e su un Roberto Regazzi (Bologna, 2003).

Andrea RUCLI, pianista, si è diplomato al Conservatorio “L.Cherubini” di Firenze con il massimo dei voti e la lode sotto la guida di M°Alessandro Specchi. E’ stato prima allievo, poi partner in duo pianistico e assistente per più di 10 anni, del pianista russo Konstantin Bogino, mentre ora continua da diversi anni un sodalizio di arte e amicizia pianamente soddisfacente con il violista e compositore Vladimir Mendelssohn. Ha partecipato a prestigiosi festival di musica da camera, tra cui quelli di Portogruaro (per nove anni di cui sette anni consecutivi), della Settimana Musicale al Teatro Olimpico di Vicenza, di Kuhmo in Finlandia (dove sarà ospite nel 2018 per la dodicesima volta), della Società della Musica da Camera al Teatro dell’Ermitage di San Pietroburgo, del Sound Jerusalem in Israele, del Festival Pontino, del Cantiere di Montepulciano ecc.

In prima mondiale ha registrato opere per pianoforte solo e di musica da camera della compositrice russa Ella Adaiewsky,coronamento di un lavoro di riscoperta promosso dall’Associazione Sergio Gaggia, di cui si sono occupati anche le riviste Amadeus, Musica e a più tappe Radio 3 Suite.

Nel giugno 2011 è uscito un altro cd con opere della compositrice russa per la prestigiosa etichetta DYNAMIC. Nel 2013 la Bongiovanni ha pubblicato un CD con musiche del compositore udinese Piero Pezzè, con interventi sia come solista che come camerista. Sempre la casa bolognese ha edito nel 2014 un altro CD con le trascrizioni di Heifetz per violino e pianoforte con Lucio Degani. Nel gennaio 2010 e nel febbraio 2013 si è esibito per i “Concerti del Quirinale” in diretta radiofonica sul III canale RAI ed in circuito Euro Radio, presentando rispettivamente “La Pantomima Rinata”, produzione della Gaggia 2006, ricostruzione musicale di Vladimir Mendelssohn della Pantomima k446 di W.A.Mozart, con una commedia dell’arte appositamente scritta da Quirino Principe e un programma costruito per la giornata del Ricordo. Ha debuttato nel novembre 2015 come solista con orchestra nella sala Brahms del Musikverein di Vienna.

Joaquín PALOMARES, Violin

Adrea RUCLI , Piano

Programma:

THE BEST SPANISH MUSIC FOR VIOLIN AND PIANO

Joaquín TURINA (1882-1949)

Sonata Nº 1 en Re, Opus 51

Lento-Allegro molto. Aria. Rondeau

Enrique GRANADOS ( 1867-1916 ) ( *)

Sonata para violín

Lento e con molta fantasía

M. DE FALLA ( 1876-1946 )

SUITE POPOLARE SPAGNOLA

El Paño moruno. Nana. Canción. Polo. Asturiana. Jota

Joaquín NIN ( 1879-1949 )

Five ancien Songs

Pablo de SARASATE ( 1844-1908 )

“ Playera “ Op. 23 nº 5

“ Romanza Andaluza” Op. 22