CONCERTI D’ESTATE DI VILLA GUARIGLIA DI ANTONIA WILLBURGER

Ventitrè tappe per conoscere, valorizzare e produrre cultura, non solo musicale. Dall’Atrio del Duomo di San Matteo, a Fratte, e poi Minori , e poi Raito e poi Cetara e poi tanti posti patrimonio mondiale dell’Umanità, accompagnati da musica di qualità, come nello spirito di Antonia Willburger. Buona parte dei concerti è ad ingresso gratuito.

PROGRAMMA COMPLETO

Giovedì 5 luglio ore 21.00 – Atrio del Duomo di Salerno- La Lyre de Chene – Bougeries

Martedì 10 luglio ore 19.30 – Atrio del Duomo di Salerno-Preludio Noir

Mercoledì 11 luglio ore 21.00 – Corte del Complesso Monumentale di S. Giovanni a Cava de’ Tirreni – Ensemble di clarinetti panarmonia

Giovedì 12 luglio – ore 21.00 – Chiesa di Santa Maria delle Grazie – Raito di Vietri sul Mare – Valentina Milite e Michele Barbarulo

Venerdì 13 luglio – Area Archeologica di Fratte – ore 21.00 – La musica d’insieme del Martucci

Domenica 15 luglio – ore 21.00 – Area Archeologica di Fratte – Don Michele Pecoraro e il suo ensemble

Mercoledì 28 luglio ore 21.00 – Area Archeologica di Fratte – Trio Di Salerno

Giovedì 19 luglio – ore 21.00 Area Archeologica di Fratte- L’energia della Terra

Venerdì 20 luglio – ore 21.00 – Area Archeologica di Fratte – Francesco Buzzurro

Sabato 21 luglio – ore 21.00 – Sarno, giardini di Villa Lanzara – Marco Zurzulo Trio

Domenica 22 luglio – ore 21.00 – Area Archeologica di Fratte – I Magnifici 3

Martedì 24 luglio – ore 20.30 – Area Archeologica di Fratte – Preludio Noir

Mercoledì 25 luglio – Baronissi – Parco del Ciliegio ore 21.00 – Ivano Sabatini e Linda Andresano Quartet

Giovedì 26 luglio – ore 21.00 – Area Archeologica di Fratte – Electric ethno Jazz trio guest Paola Salurso

Venerdì 27 luglio ore 21.00 – Cetara, Porto – SOnora Junior Sax Orechestra

Domenica 29 luglio – ore 21.00 – Area Archeologica di Fratte – Peppe Servillo e i Solis String Quartet

Lunedì 30 luglio – ore 21.00 – Corte del Complesso Monumentale di S. Giovanni – Cava de’ Tirreni – An Arperec

Mercoledì 1 agosto – ore 21.00 Minori, Piazza Cantilena – Soul Six in Animazione

Domenica 6 Agosto – ore 21.00 Cava de’ Tirreni – Complesso monumentale di S. Giovanni – Made in Swing

Mercoledì 8 agosto- ore 21.00 – Cava de’ tirreni Complesso Monumentale di San Giovanni – Motown Groove Quartet

Sabato 11 Agosto – Cava de’ Tirreni – Corte del Complesso Monumentale di S. Giovanni – Eduarda Iscaro trio

Domenica 12 agosto – ore 23.00 – Sarno, Piazza 5 maggio – I Musicastoria

Venerdì 17 agosto – ore 21.00 – Baronissi, Parco del Ciliegio – Alessandro Tedesco / Pino Melfi Quintet