Comune di Tramonti – Open Day Micronido Comunale

Tutto pronto per il primo Open Day del Micronido comunale, sito nella frazione Pietre di Tramonti, che si terrà venerdì 27 aprile alle ore 10.00. Sarà solo il primo dei tanti appuntamenti che si susseguiranno a cadenza mensile, per mostrare ai genitori interessati le attività, didattiche e ludiche, rivolte ai bambini da 3 a 36 mesi residenti in tutti i 14 comuni dell’Ambito Territoriale S2.

Un’occasione per vedere la qualità del lavoro svolto finora, sia dal Comune di Tramonti, con il prezioso coordinamento del Piano di Zona Ambito S2, che dalla GEA, Società Cooperativa Sociale che gestisce il servizio con professionalità ed efficienza, assicurando ai genitori e ai bambini un’esperienza concreta e costruttiva.

All’interno del micronido ogni bambino può esprimersi attraverso il piacere di giocare, fare, pensare, apprendere e capire in un’ambiente accogliente dove l’adulto ascolta i suoi bisogni di cura, protezione e fiducia e accompagnandolo neiprimi passi del percorso di formazione e di costruzione positiva della personalità.

Durante la visita il personale educativo allestirà laboratori nei quali i bambini potranno sperimentare alcune delle attività che vengono svolte nelmicronido:

laboratorio di gioco motorio;

laboratorio di pittura;

laboratorio di manipolazione;

laboratori ludici e creativi.

All’Open Day saranno presenti le autorità civili, militari e religiose: dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Tramonti dott. Antonio Giordano, interverranno la Prof.ssa Luisa Patrizia Milo – Dirigente dell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” di Tramonti, Vincenzo Savino – Assessore alla Pubblica Istruzione, Romeo Nesi – Coordinatore del Piano di Zona Ambito S2, Claudio Romano – Presidente della Cooperativa GEA.

<<È un sogno che diventa realtà – ha dichiarato l’Assessore alla Pubblica Istruzione Vincenzo Savino. Vedere i bambini che giocano e cresconofelici in questa struttura è una soddisfazioneenorme per tutta l’amministrazione Giordano, perché vuol dire che abbiamo agito bene e che, grazie a questo, Tramonti prospera e pensa al futuro. È stato uno sforzo immane riuscire a rendere operativo il nido e ne siamo orgogliosi, perché rappresenta un motivo di possibilità per le donne lavoratrici e per tutte le famiglie del territorio costiero. Sono pochi i posti ancora disponibili: è un’opportunità da non lasciarsi scappare, soprattutto per chi ne ha bisogno, visto l’inizio imminente della stagione estiva. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare: solo insieme possiamo guardare lontano >>.