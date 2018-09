Comune di Padula, il 9 settembre in Certosa la Giornata per la Custodia del Creato – Nob. Cav. Attilio De Lisa

La 13° Giornata Nazionale per la Custodia del Creato a Padula (con l’onore della presenza di Sergio Costa Ministro dell’Ambiente-Generale dell’Arma dei Carabinieri-nome legato alla Terra dei Fuochi) sarà celebrata domani domenica 9 settembre 2018 con una giornata di incontri e seminari che si aprirà alle ore 9,30 del mattino per concludersi nel pomeriggio con incontro per presentare il contenuto della Carta di Procida per la custodia del creato.

L’appuntamento, in programma presso al Certosa di San Lorenzo, promosso dall’ordine Francescano Secolare della Campania e della Gioventù francescana della Campania con la collaborazione della Diocesi di Teggiano Policastro e del Comune di Padula, è incentrato sul tema “Alla scoperta del creato. Per testimoniare la Speranza” e sarà occasione di riflessione anche sulle bellezze del territorio.

La Certosa di San Lorenzo accoglierà per l’occasione francescani provenienti da tutta la regione Campania e il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, generale dei Carabinieri noto per le indagini sulla Terra dei Fuochi, facendo luce sullo smaltimento dei rifiuti tossici in Campania. Il Ministro Costa sarà protagonista dell’appuntamento mattutino che avrà inizio alle ore 10,00 moderato da Filomena Chiappardo, assessore alla cultura del comune di Padula.

A relazionare sul tema “Testimoniare la speranza nella prosepttiva della Laudato Si” l’Enciclica del 2015 promulgata da Papa Francesco, sarà Antonio Nappi Ministro Regionale dell’Ordine Francescano Secolare della Campania, Paolo Imparato Sindaco di Padula e Don Giuseppe Radesca, Vicario Generale Diocesi di TeggianoPolicastro. Le conclusioni saranno affidate al Ministro Costa.

Al termine è prevista la celebrazione eucaristica che precederà il momento conviviale presso i locali della spezieria.

Alle ore 16,30 riprenderanno i lavori del seminario con l’intervento del Vescovo della Diocesi di Teggiano Policastro Mons. Antonio De Luca con la sottoscrizione della Carta di Procida con cui, nel 2013 i francescani campani manifestarono l’impegno a promuovere la conoscenza e tutela dei beni ambientali; diffondere la cultura del rispetto e della cura dell’ambiente; favorire la diffusione di stili di vita sobri e rispettosi degli equilibri ecologici; favorire la sottoscrizione di analoghe carte di impegno con le Amministrazioni Pubbliche e con Associazioni ed Organizzazioni impegnate su temi ambientali e sociali.

