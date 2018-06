Comune di Castel San Lorenzo: convegno \"ruolo delle donne nelle forze armate\" del 30 giugno 2018

Infatti il Presidente Nob. Cav. Attilio De Lisa dal Comune di Sanza della Diocesi di Teggiano-Policastro (Padre di Rocco e Vincenzo originario di San Rufo Referente Provinciale e Presidente Sezione Comune di Sanza dedicata al defunto Caporal Maggiore “Giordano Giuseppe” Medaglia d’Argento al Valor Militare delle II guerra mindiale facedo parte della Federazione Salerno Associazione Nazionale Combattenti e Reduci oltre ad essere sia dirigente di ruolo dell’ASL Salerno P.O. di Sapri che designato nel Libro d’Oro delle famiglie Nobili e Notabili Italiane + appartenente sia all’ordine Equestre Pontificio di San Silvestro Papa della santa Sede riconosciuto dallo Stato Italiano che dei dei Cavalieri Templari “Ugone dei Pagani) onorerà con la sua presenza e prima uscita (fornito sia di fascia identificativa che di distintivo identificativo) tale evento insieme a quella anche del Presidente Provinciale Prof. Antonio Landi di cui ha piena stima ee esponendo il grande elogio rivolto ai Sindaco e Aministrazione, al Presidente Attilio Capozzolo e a tutta l’organizzazione locale insieme alle forze armate presenti.

Era il 1963, quando fu presentata la prima proposta di Legge per l’istituire del servizio militare volontario femminile nelle forze armate dello Stato.

Forse sperimentale nel 1992, con le prime 29 donne “soldato” nell’Esercito Italiano a Roma. Nel 1995, invece la promozione dell’arruolamento volontario femminile e l’accesso alle carriere. Nel gennaio 1997 il disegno di legge delega e poi, nel 2000 le donne entrano nelle forze armate. Proprio su “Il ruolo delle donne nelle forze armate” e nell’ambito dei festeggiamenti del centenario della I guerra mondiale, che l’associazione nazionale “Combattenti e Reduci-sezione locale “Cavaliere Luigi Peduto” ha organizzato un convegno per sabato 30 giugno 2018, alle ore 19 presso l’aula polifunzionale in via Vigna della Corte. Dopo i saluti del presidente della sezione locale dell’ANCR, Attilio Capozzolo e del presidente provinciale Ancr, professore Antonio Landi e del Sindaco di Castel San Lorenzo, Giuseppe Scorza, interverranno: la professoressa Giuseppina Di Stasi, il Generale dell’Esercito Italiano, Antonio Masi; il sottotenente do vascello, Valentina Giudice. Al tavolo prenderanno parte anche altre rappresentati femminili dell’esercito, dei carabinieri e della marina. Il convegno sarà moderato dal giornalista Luigi Maiale.

Secondo i dati più aggiornati, il personale militare femminile in servizio nelle quatro forze armate nazionali è così rappresentato: 5991 (6,30%) nell’esercito; 1246 (3,10%) nell’aeronautica; 2041 (5,20%) nella marina (compreso la Guardia costiera); 2569 (2,47%) nell’Arma dei carabinieri.