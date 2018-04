Comicon arriva anche Xena . Pronta la rassegna alla mostra d’ oltremare a Napoli

È stata un’icona degli anni Novanta, quando diede fisicità e fattezze a Xena, mitologica principessa protagonista di una serie televisiva di enorme successo, rimasta nel cuore di un’intera generazione. Lei è Lucy Lawless, attrice neozelandese che sarà ospite d’onore dell’imminente Napoli Comicon, Festival del fumetto e dell’entertainment che si svolgerà alla Mostra d’Oltremare a cavallo tra il 28 aprile e il primo maggio.

Nonostante il suo nome sia strettamente legato al serial TV prodotto da Sam Raimi e rimasto per anni, nel nostro Paese, una punta di diamante della programmazione giovanilistica di Italia 1, la Lawless ha conservato il suo status di interprete ambitissima nell’ambito del piccolo schermo, collezionando una pletora di importanti presenze in serie come il fantascientifico “Battlestar Galactica”, il peplum “Spartacus”, il supereroistico “Agents of Shield” o il dark fantasy “Salem”.

Al Napoli Comicon, nello specifico, Lucy Lawless giungerà per prendere parte all’anteprima del finale della terza stagione dell’horror-comedy “Ash vs Evil Dead” (in cui interpreta la misteriosa Ruby), creata da Raim Infinity. Un evento che si terrà il 30 aprile, alle 16, al teatro Mediterraneo e al quale sarà possibile prendere parte ritirando in mattinata, nel foyer, fino a esaurimento posti, l’invito. Oggi, a cinquant’anni appena compiuti, Lucy Lawless manifesta un legame molto forte con l’Italia: l’attrice, infatti, studia da diversi anni, con passione, la nostra lingua e la nostra cultura, trattenendosi per lunghi periodi in varie città dello Stivale.