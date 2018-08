mercoledì 22 agosto dalle ore 16:00 a SANT’AGATA Sui Due Golfi.

Dopo il successo della scorsa edizione, torna l’evento più colorato dell’estate Massese. Coloreggiando!!

– Un itinerario nuovissimo per la mini-maratona alla quale quest’anno si potrà partecipare in modalità “Amatoriale” o in modalità “Gara”

– Premi e gadget per i vincitori della corsa

– DJ-set, vocalist e animazione a cura di Scuola-Zoo Eventi

– Il classicissimo blast di colore avrà effetti speciali acora più incredibili

Sono solo alcune delle novità che, ovviamente, vi invitiamo a scoprire. La data è rimasta invariata…. 22 Agosto!!

DALL’ARCHIVIO DI POSITANONEWSTV IL VIDEO DELLA PASSATA EDIZIONE