CLEMENTE GALANO NEL LIBRETTO DI CARMINE BERTON AL CONVENTO DI SAN FRANCESWCO

PADRE CLEMENTE GALANO

NEL TERZO CENTENARIO DELLA SUA MORTE

Con la felice coincidenza — mese ed anno — del millennio della

Polonia cristiana, ricorre il terzo centenario della morte del celebre

missionario teatino P. Clemente Galano che con il suo zelo per l’unione

dei cristiani, e in specie per la sua opera verso gli Armeni, irraggiò

splendida luce ecumenica nel regno di Polonia.

Nato a Sorrento, professò nel convento dei Santi Apostoli di Napoli,

il 25 febbraio 1628. Ardente di zelo missionario, appena sacerdote chiese

e ottenne di recarsi nella Georgia, in quella missione che, pochi anni

prima, aveva fondato il Padre Pietro Avitabile, lanciando per primo l’Ordine

teatino sulle vie dell’evangelizzazione degli infedeli.

Partito nel settembre 1636, insieme al Padre Francesco Maggio,

giungeva a Gori, sede della missione, nel marzo 1637. Dalla Georgia

passò nella Colchide, dove lavorò indefessamente per tre anni. Conoscitore

della lingua turca, georgiana e colchide, egli, tuttavia, preferì dedicare

le sue cure agli armeni molti dei quali, per varie circostanze storiche,

si erano separati dalla comunione con la Sede romana. Perito, com’era

della loro lingua, liturgia e costumi, egli riuscì a convertirne non

pochi.

Per meglio svolgere questa sua missione, fu, nel 1640, destinato a

Costantinopoli, dove aprì un collegio per giovani armeni destinati al

sacerdozio, componendo per il loro uso la prima grammatica della lingua

armena e un trattato di logica. Datano da quell’epoca le sue prime decise

trattative per l’unione degli armeni dissidenti con la Sede Apostolica. E

il Patriarca Ciriaco di Eriva, che ammirava la dottrina e lo zelo del

Galano, avrebbe condotto a termine l’unione se non glielo avesse impedito

la morte.

Non così la pensava, invece, il nuovo Patriarca David, il quale circui

il teatino di una rete tale di intrighi e di persecuzioni da costringerlo

ad abbandonare il terreno.

Nel 1644 ritornava a Roma accompagnato da uno stuolo di discepoli

e di dignitari greci e armeni, tra i quali il greco Cirillo, vescovo di

Trebisonda, da luí convertito. Urbano VI II, che lo accolse, ebbe per lui

e per la sua opera parole dí paterno incoraggiamento.

Ritiratosi a S. Silvestro al Quirinale, fu maestro dei novizi e con«i

temporaneamente professore degli alunni armeni del nuovo Collegio

Urbano di Propaganda Fide. Intanto egli stava componendo la sua grande

opera in due volumi sulla conciliazione della Chiesa Armena con la

Chiesa Romana (1650-1661).

Nel 1663 la Congregazione di Propaganda Fide lo mandava nella Polonia

per preparare l’unione degli armeni di quel regno. Partito insieme

col P. Luigi Pidou, suo allievo, ai primi di ottobre, per la via di Monaco

di Baviera e Praga, giungeva a Varsavia il 17 aprile del successivo 1664.

Con lettere commendatizie del Nunzio Pignatelli e della regina Maria

Ludovica giunse il 1° maggio a Leopoli. Superando ardue difficoltà nonché

la diffidenza del clero e del vescovo armeno Nicola Torosowicz, egli

aprì, in quello stesso anno 1664, il Collegio Armeno di Leopoli, sebbene

l’apertura ufficiale non dovesse avvenire che il 25 febbraio 1665. Per la

scelta degli allievi e per la loro accurata formazione religiosa e culturale,

il seminario era destinato a preparare la solida base per l’unione della

nazione armena alla Sede Apostolica. A questo scopo l’attività del Galano

si diffondeva anche nelle diverse parrocchie armene del regno. Ma la

morte prematura del Galano, avvenuta il 14 maggio 1666, stroncava questa

provvidenziale attività.

Tuttavia l’eredità dello zelante teatino veniva accolta prima dal

confratello P. Giuseppe Caracciolo e poi dai Padri Luigi Pidou e Francesco

Bonesana. Nel 1679 il Nunzio Martelli poteva scrivere a Roma che

la questione degli armeni procedeva assai bene, poiché quel vescovo non

ordinava nessun nuovo sacerdote se non con l’approvazione del Prefetto

del Collegio. L’unione, quindi, era praticamente raggiunta.

Nello spirito ecumenico che, specie dopo il Concilio Vaticano II,

anima la vita della Chiesa di Cristo, brilla di nuova luce l’opera svolta

dal Galano e dai suoi confratelli nel regno della Polonia eroica.

FRANCESCO ANDREU C. R.