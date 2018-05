Cinema Teatro Armida a Sorrento i migliori film e spettacoli con il gusto del cuoppo di “Basilico” Gratis PROGRAMMA

Il Cinema Teatro Armida, appena rinnovato, bellissimo teatro situato nel cuore di Sorrento, con tantissime novità e servizio di ristorazione con il nuovo ristorante “Basilico”, offre comodità e tutti i servizi per i propri clienti. E’ considerata una delle più belle ed eleganti sale della Campania .

“Basilico Italia per il Cinema” è un’iniziativa promossa dall’omonimo bistrot sorrentino. Acquistando il biglietto per la visione di uno qualsiasi dei film in programmazione (dal lunedì al giovedì) presso il Cinema Armida di Sorrento, si potrà ricevere in omaggio, durante l’intervallo, un cuoppo, la golosa specialità di fritturine miste in menù da Basilico Italia.

La promozione partirà mercoledì 2 maggio e sarà valida fino alla fine del mese. Basilico Italia, con la formula Pizza, Pasta e Cuoppo, offre alla sua clientela golose specialità gastronomiche, a partire dalle 12 e fin oltre il termine dell’ultimo spettacolo.

Qui di seguito nell’ordine gli ultimi spettacoli previsti in programmazione. La redazione non è responsabile per eventuali variazioni o cambi di programma vi consigliamo sempre di telefonare anche per prenotare

Per Informazioni 0818781470

Programmazione 10 / 14 MAGGIO 2018

SHOW DOGS – ENTRIAMO IN SCENA

Ore 16.30 – 18.30

Max è un agente eccezionale, un cane poliziotto addestrato, beniamino di tre piccioni, abituato a cavarsela da solo. Una notte, al porto, s’imbatte nel rapimento di un cucciolo di panda e nell’agente dell’FBI che sta investigando sul caso. Tra Max e l’umano Frank non è amore a prima vista, ma il commissario non sente ragioni e li accoppia: parteciperanno sotto copertura ad una prestigiosa mostra canina al Caesar’s Palace di Las Vegas e sgomineranno il contrabbando illegale di animali rari.

La coppia sbirro su due zampe e cane poliziotto ha fatto la storia di cinema e televisione ma non conosce stanchezza.

LORO 2

Ore 16.30 – 18.30 – 20.30 – 22.30 LORO 2 è la seconda parte del nuovo film di Paolo Sorrentino con protagonista Toni Servillo nei panni di Silvio Berlusconi. In questa seconda parte la crisi tra Silvio e Veronica (Elena Sofia Ricci) si fa ancora più profonda, e Berlusconi, rispolverando le sue vecchie ma immutate doti di straordinario venditore, le utilizza per manovre politiche che condurranno alla caduta del governo della sinistra e al suo ritorno sulla poltrona di Presidente del Consiglio. Ma la sua passione per le giovani donne, e per le “cene eleganti” lo condurranno inevitabilmente verso il baratro, rompendo l’incantesimo dell’innamoramento col quale aveva conquistato la moglie e gli italiani.

E la caduta di Silvio va di pari passo con quella di un paese ridotto in macerie. DEADPOOL 2 (Dal 15 Maggio)

Ore 18.30 – 20.30 – 22.30 Tratto dal fumetto sul più irriverente anti-eroe dell’universo Marvel, DEADPOOL racconta la storia del mercenario Wade Wilson, ex agente operativo delle Special Forces, che, dopo essere stato sottoposto a un terribile esperimento, acquisisce l’eccezionale potere del Fattore Rigenerante e abbraccia una nuova identità. Con la sua nuova abilità di guarire rapidamente e un pungente senso dell’umorismo, Deadpool andrà a caccia dell’uomo che gli ha quasi rovinato la vita.

ARRIVANO I PROF

Ore 20.30 – 22.30

Arrivano i prof è un film di genere commedia del 2018, diretto da Ivan Silvestrini, con Claudio Bisio e Lino Guanciale. Uscita al cinema il 01 maggio 2018. Durata 100 minuti. Distribuito da 01 Distribution.

Mentre (quasi) tutti festeggiano le promozioni all’esame di maturità, al liceo Alessandro Manzoni c’è grande preoccupazione: solo il 12% degli studenti è riuscito a conseguire il diploma. Il Manzoni ha un primato assoluto: è il peggior liceo d’Italia. Non sapendo più che soluzioni adottare, il Preside accoglie la proposta del Provveditore e decide di fare un ultimo, estremo, rischioso tentativo: reclutare i peggiori insegnanti in circolazione selezionati dall’algoritmo ministeriale nella speranza che dove hanno fallito i migliori, possano riuscire i peggiori. Obiettivo: avere almeno il 50% di promossi. Così l’Alessandro Manzoni rinnova il corpo insegnanti con sette professori veramente speciali, ciascuno dei quali segue un proprio progetto didattico rivoluzionario e un proprio personalissimo metodo di insegnamento. Con risultati disastrosi. Eppure i ragazzi del Manzoni cominciano a capire che sta accadendo qualcosa di grande e che a quello sgangherato e sconclusionato corpo docente importa davvero di loro, al di là dei programmi scolastici e delle note sul registro.