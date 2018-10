“CINEMA RAVELLO” Programmazione Novembre 2018, un nuovo mese di ottimo cinema.

Dopo la pausa estiva, riprende la programmazione cinematografica all’Auditorium Oscar Niemeyer.

La rassegna mensile riprenderà giovedì 1 novembre con 5 film che hanno emozionato e divertito il pubblico italiano.

Di seguito i titoli in programmazione:

Dal 1 al 4 Novembre alle ore 18:30 SmallFoot – Il mio amico delle nevi.

Un film di genere animazione, commedia, family, fantasy, musicale del 2018, diretto da Karey Kirkpatrick, Jason Reisig, con Lodovica Comello e Lorenzo Licitra.

Ideale per grandi e piccini, descrive il mondo degli yeti e quello degli umani che si incontrano, e come tutti gli incontri tra culture differenti, genera diffidenze e paure, ma poi anche comprensione reciproca, e superamento dei pregiudizi.

Dal 1 al 4 Novembre alle ore 21:00 Venom.

Un film di genere azione, horror, thriller, fantascienza del 2018, diretto da Ruben Fleischer, con Tom Hardy e Michelle Williams. Venom, l’acerrimo nemico di Spider-Man, il protettore letale, è uno dei personaggiMarvel più enigmatici, complessi e tosti arriva sul grande schermo interpretato dall’attore candidato all’Oscar Tom Hardy.

Dall’8 all’11 Novembre alle ore 18:30 e 21:00 A Star Is Born.

A Star Is Born è un film di genere drammatico, musicale, sentimentale del 2018, diretto da Bradley Cooper, con Bradley Cooper e LadyGaga.

Un classico della commedia musicale a Hollywood, il sogno del successo in passato incarnato anche da Judy Garland e Barbra Streisand. La buona notizia è che Lady Gaga non sfigura, tutt’altro, dimostra come il suocarisma ben si presta anche al cinema, mentre sulle doti da cantante nessuno aveva dubbi. Meno scontata era la capacità di Bradley Cooper di essere all’altezza del suo ruolo anche dal punto di vista canoro. Un esordio alla regia, per lui, nobilitato dai due protagonisti, tanto da riuscire a coinvolgere più di quanto la sua storia avrebbe potuto far immaginare.

Da 15 al 18 Novembre alle ore 18:30 e 21:00 The Wife – Vivere nell’ombra.

Film di genere drammatico del 2017, diretto da Björn Runge, con Glenn Close e Jonathan Pryce.

Dietro ogni grande uomo c’è una donna ancora più grande. Peccato che molto spesso sia costretta a vivere nell’ombra.

The Wife – Vivere nell’ombra, diretto da Björn Runge, racconta la storia di Joan Castleman (Glenn Close), donna dalla bellezza impeccabile, mai intaccata dal tempo. Quarant’anni passati a sacrificare il proprio talento e i propri sogni, lasciando che suo marito, l’affascinante e carismatico Joe (Jonathan Pryce), si impadronisca della paternità delle sue opere.

Dal 22 al 25 Novembre alle ore 18:30 e 21:00 Il Verdetto – The Children Act.

Il Verdetto – The Children Act è un film di genere drammatico del 2017, diretto da Richard Eyre, con Emma Thompson e Stanley Tucci.

il film è tratto dal romanzo di Ian McEwan e diretto da Richard Eyre.

Mentre il suo matrimonio con Jack (Stanley Tucci) vacilla, l’eminente giudice dell’Alta Corte britannica Fiona Maye (Emma Thompson) è chiamata a prendere una decisione cruciale nell’esercizio della sua funzione: deve obbligare Adam (Fionn Whitehead), un giovane adolescente, a sottoporsi a una trasfusione di sangue che potrebbe salvargli la vita?

In deroga all’ortodossia dell’etica professionale, Fiona sceglie di andare a far visita ad Adam in ospedale. Quell’incontro avrà un profondo impatto su entrambi, suscitando nuove e potenti emozioni nel ragazzo e sentimenti rimasti a lungo sepolti nella donna.

