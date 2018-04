Cinema Ravello – programmazione dal 19 al 22 aprile

Bob & Marys ​(19-20-21 aprile ore 19:00 – 22 aprile ore 21:00)​

La commedia dirett​ada Francesco Prisco ​racconta di Roberto (Rocco Papaleo) e Marisa (Laura Morante)​, una coppia che conduce una vita ​tranquilla e abitudinaria, istruttore di scuola guida lui e operatrice volontaria lei​, ​fino a quando una notte, dei criminali spietati si introducono in casa loro e la riempiono di pacchi dal contenuto illegale. Pian piano, sotto scacco dei malviventi e ​deludendo gli sguardi indiscreti del vicinato, Roberto e Marisa, ritrovano l’energia ribelle e fantasiosa di quando erano ragazzi e la voglia di reagire al sopruso a tempo di Rock & Roll.

Tre Manifesti a Ebbing, Missouri (19-20-21 aprile ore ​21:00 – 22 aprile ore 19:00)​

Dopo mesi trascorsi senza passi in avanti nelle indagini sull’omicidio di sua figlia, Mildred Hayes (Frances McDormand) decide di prendere in mano la situazione e sulla strada che porta in città, noleggia tre grandi cartelloni pubblicitari sui quali piazza una serie di messaggi polemici e controversi, rivolti al capo della polizia William Willoughby (Woody Harrelson). Lo stimato sceriffo di Ebbing prova a far ragionare la donna, ma quando viene coinvolto anche il vice Dixon (Sam Rockwell), uomo immaturo dal temperamento violento e aggressivo, la campagna personale di Mildred si trasforma in una battaglia senza esclusione di colpi.