Cinema Ravello – programmazione dal 12 al 15 aprile

Programmazione completa del cinema Auditorium Oscar Niemeyer di Ravello, Via della Repubblica, 12 – Ravello (Salerno). Telefono: +39 089857096.

Dal 12 al 15 aprile il Cinema Ravello propone:

Nome di donna (ore 19:00)

Un film diretto da Marco Tullio Giordana che racconta la storia di Nina, interpretata da Cristiana Capotondi, che lascia Milano per trasferirsi in un piccolo paese della Lombardia trovando lavoro in una prestigiosa clinica per anziani, dove lavorano molte altre donne, ma che nasconde un torbido segreto.

Il giustiziere della notte (ore 21:00)

Protagonista del remake (del film del 1974 con Charles Bronson) è Bruce Willis che veste i panni di un tranquillo medico chirurgo la cui vita un giorno viene sconvolta da tre balordi, introdottisi a casa sua per fare una rapina, uccidendogli la moglie e ferendo gravemente la giovane figlia. Sconvolto dall’accaduto decide di vestire, di notte, i panni del Tristo Mietitore, andando alla ricerca di ladri e criminali per eliminarli uno per uno. Finirà col mettersi sulle tracce degli assassini della moglie e diventare l’idolo della popolosa Chicago.