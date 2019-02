Cinema Iris ad Amalfi il programma dei film in una sala – proiezione bar . Una struttura che il Comune di Amalfi ha recuperato e che porta avanti spettacoli e film , nonostante sia difficile attirare pubblico, fra i “pirati” del cinema, sky , internet e quant’altro , ricordiamo che prima in Costiera amalfitana c’era un cinema in ogni comune , a Positano è diventato negozio ora brasserie, ora il cinema più vicino è a Piano o a Sorrento in Penisola Sorrentina, a Ravello ora c’ è l’ Auditorium Oscar Niemeyer .Anche per l’intero mese di febbraio il Cinema Iris di Amalfi promette una ricca e vasta programmazione di film che spaziano dalla commedia al fantasy, dall’animazione per bambini all’azione. La programmazione del mese di febbraio si apre con Credd II e continua con Dragon Trainer 3; Mia e il leone bianco; 10 giorni senza mamma; Grenn Book; Alita; Copperman e Captain Marvel.

Creed II

Creed – Nato per combattere vede il ritorno di Michael B. Jordan e Sylvester Stallone. La vita di AdonisCreed è diventata un equilibrio tra gli impegni personali e l’allenamento per il suo prossimo grande combattimento: la sfida della sua vita. Affrontare un avversario legato al passato della sua famiglia non fa altro che rendere più intenso il suo imminente incontro sul ring.Rocky Balboa è sempre al suo fianco e, insieme, Rocky e Adonis si preparano ad affrontare un passato condiviso, chiedendosi per cosa valga la pena combattere.

Orari di programmazione di CREED II da venerdì 8 febbraio a martedì 13 febbraio (lunedì chiuso):ore 18.00 primo spettacolo, ore 20.30 secondo spettacolo.

Dragon Trainer – il mondo nascosto

In Dragon Trainer 3- Il Mondo NascostoHiccup e Sdentato scopriranno finalmente i loro veri destini: il capo villaggio sarà il governatore di Berk al fianco di Astrid, e il drago sarà invece capo della sua specie. Mentre entrambi si avviano verso il loro glorioso futuro, la loro amicizia verrà messa a dura prova quando si troveranno a dover fronteggiare la minaccia più oscura di sempre, insieme all’entrata in scena di un drago Furia Buia femmina.

Orari di programmazione di DRAGON TRAINER – IL MONDO NASCOSTO da giovedì 14 febbraio a mercoledì 20 febbraio (lunedì chiuso): ore 17.00 unico spettacolo.

Mia e il Leone Bianco

Mia e il Leone Bianco vede protagonista la giovane Mia (Daniah De Villiers) che quando era solo una bambina ha stretto una straordinaria amicizia con Charlie, un leoncino bianco nato nell’allevamento di felini dei genitori in Sudafrica. Per anni i due crescono insieme e condividono ogni cosa. Ormai quattordicenne, Mia scopre che il suo incredibile legame con Charlie, divenuto uno splendido esemplare adulto, potrebbe finire da un momento all’altro.

Orari di programmazione di MIA E IL LEONE BIANCO da giovedì 14 febbraio a mercoledì 20 febbraio (lunedì chiuso): ore 19.00 tutti i giorni e ore 21.00 solo sabato 16 e domenica 17 febbraio.

10 Giorni senza mamma

Carlo e Giulia hanno tre figli: lui è un papà distratto e assorbito dal lavoro, lei è una mamma che si è dedicata alla famiglia rinunciando alla sua carriera. I figli sono Camilla, un’adolescente ribelle di 13 anni in pieno sviluppo ormonale e sentimentale, Tito 10 anni, furbo e sempre pronto a fare scherzi “innocui”, la piccola Bianca di 2 anni che non parla, usa i gesti e si prende ciò che vuole. Giulia, stanca della routine, comunica alla famiglia che sta per partire per dieci giorni di vacanza.

Orari di programmazione di 10 GIORNI SENZA MAMMA da giovedì 21 febbraio a mercoledì 27 febbraio (lunedì chiuso):

Giovedì 21 – Sabato 23 – Martedì 26 : ore 18.00

Venerdì 22 – Domenica 24 – Mercoledì 27: ore 20.30

Green Book

Green Book racconta del buttafuori Tony Lip, un italoamericano con un’educazione piuttosto sommaria che nel 1962 venne assunto come autista da Don Shirley (Mahershala Ali), uno dei pianisti jazz più famosi al mondo. Lo scopo? Guidarlo da New York fino agli stati del Sud, in posti dove i diritti civili degli afroamericani sono ben lontani dall’essere legittimamente acquisiti.

Orari di programmazione di GREEN BOOK da giovedì 21 febbraio a mercoledì 27 febbraio (lunedì chiuso):

Giovedì 21 – Sabato 23 – Martedì 26 febbraio: ore 20.00

Venerdì 22 – Domenica 24 – Mercoledì 27: ore 18.00

Alita

Ambientato nel 26° secolo, il film segue la storia di Alita (Rosa Salazar), un cyborg che viene scoperto in un deposito di rottami dal dottor Daisuke Ido (ChristophWaltz). Senza alcun ricordo della sua vita precedente, fatta eccezione per l’incredibile addestramento nelle arti marziali memorizzato dal suo corpo, Alita diventa una spietata cacciatrice di taglie, sulle tracce dei peggiori criminali del mondo.

Orari di programmazione di ALITA da giovedì 28 febbraio a martedì 5 marzo (lunedì chiuso):

Giovedì 28 febbraio– Sabato 2 marzo – martedì 5 marzo: ore 20.00

Venerdì 01 marzo – Domenica 03 marzo: ore 18.00

Copperman

Copperman è la storia di Anselmo (Luca Argentero), un uomo molto speciale che, nonostante la sua età, vede la realtà con gli occhi di un bambino. Per lui ogni cosa intorno a sé ha i colori delle fiabe e i magici poteri dei supereroi.Inoltre, Anselmo è cresciuto con una purezza infantile, che non gli permette di diffidare degli altri e, sebbene la vita gli mostri più volte come sa essere cruda e dura, l’uomo riuscirà anche nei momenti più difficili a mantenere la sua limpida e unica visione del mondo.

Orari di programmazione di COPPERMAN da giovedì 28 febbraio a martedì 5 marzo (lunedì chiuso):

Giovedì 28 febbraio– Sabato 2 marzo – martedì 5 marzo: ore 18.00

Venerdì 01 marzo – Domenica 03 marzo: ore 20.30

Captain Marvel

Captain Marvel segue le vicende di Carol Danvers (Brie Larson), che diventa uno degli eroi più potenti dell’universo quando la Terra viene coinvolta in una guerra galattica tra due razze aliene. Ambientato negli anni ’90, Captain Marvel è un’avventura completamente nuova che mostrerà al pubblico un periodo storico mai visto prima nell’Universo Cinematografico Marvel.

Orari di programmazione di CAPTAIN MARVEL da mercoledì 6 marzo a mercoledì 13 marzo (lunedì chiuso): ore 18.00 primo spettacolo; ore 20. 30 secondo spettacolo.