Christmas on the Road, a Sorrento arriva lo street food

Si scrive Christmas on the Road, si legge cibo, musica e divertimento. L’appuntamento è dal 21 al 23 dicembre in piazza Andrea Veniero, a Sorrento, dove ad attendere il pubblico ci saranno stand che offrono street food e spettacoli di artisti di strada, musicisti e performers.

L’iniziativa è organizzata dall’assessorato al Marketing Territoriale del Comune di Sorrento.

“L’obiettivo è di generare partecipazione durante le festività natalizie, valorizzando la “scintillante” passeggiata natalizia lungo il nuovo corso pedonale che da piazza Torquato Tasso conduce a piazza Andrea Veniero – spiega l’assessore Massimo Coppola – Gli stand saranno aperti tutto il giorno fino alla mezzanotte, in modo da assicurare la degustazione sia a pranzo che a cena, mentre gli spettacoli di street art e di live music si terranno durante gli orari pomeridiani e serali”.

A supporto dell’evento sarà distribuita una mappa cartacea, per facilitare l’orientamento del pubblico nel percorso degustativo e di intrattenimento.