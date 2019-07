CetARTE: Arte e Teatro a Cetara dal 5 luglio

Si terrà il 5 luglio alle 19.30 l’inaugurazione della mostra “CetARTE”. Il 24 luglio il Musical teatrale “Il Canto del Mare” e la premiazione del II Concorso del Premio Letterario “Disarmiamo l’Ignoranza”

CETARA (SA) – . Si terrà nel mese di luglio, nella suggestiva Torretta di Cetara, la Mostra d’Arte contemporanea intitolata “CetARTE” che sarà inaugurata il 5 luglio e vedrà protagonisti con le loro opere gli Artisti del MARIC – Movimento per il Recupero delle Identità Culturali. Serata speciale il 24 luglio con il Musical teatrale “Il Canto del Mare” in occasione della premiazione del II Concorso del Premio Letterario “Disarmiamo l’Ignoranza”.L’inaugurazione di CetARTE avrà luogo alle ore 19.30 del 5 luglio. Al vernissage interverranno Fortunato Della Monica, Sindaco di Cetara, Angela Speranza, Assessore alla Cultura e al Turismo, Franco Bruno Vitolo, giornalista e critico d’arte, Vincenzo Vavuso, Presidente del M.A.R.I.C. L’esposizione resterà aperta fino al 30 LUGLIO tutti i giorni dalle ore 17,30 alle ore 22,30. In mostra gli artisti del MARIC: Monica De Maio, Lucia De Santis, Mario Formica, Gerardo Iorio, Stefania Maffei e Angela Vigorito.

Il 24 luglio si terrà contestualmente la premiazione del II Concorso del Premio Letterario “Disarmiamo l’Ignoranza” e a seguire, alle ore 21,30, il Musical teatrale “Il canto del mare” a cura del Maestro Mario Formica e della poetessa Lucia De Santis(nella foto),con gli attori Lucia De Santis, Giulia Biondini e Syria Amatino. Uno spettacolo che parla del mare,dei suoi tanti modi di amarlo o di odiarlo,un mare che come diceva Pierangelo Bertoli in una canzone “..ti fa bestemmiare…”ma che alla fine ,a chi lo ama, non può non donare sensazioni uniche.Una storia di mare,una storia d’amore e di fantasia,dove Lucia De Santis ,riesce a trasmettere emozioni e pensieri profondi.

