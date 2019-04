Tutto pronto a Cetara, in Costiera Amalfitana per la tradizionale settimana santa. Ci si prepara alla Pasqua.

Anche quest’anno le sacre effigi del Cristo morto e di Maria addolorata usciranno in processione la sera del Venerdì Santo, un evento che non ha niente di folcloristici e bizzarro, sarà una processione vera e di Fede. Questa era una antica tradizione a Cetara che poi andata perduta è stata riportata in luce soltanto l’anno scorso.

Ecco il programma per questa settimana di preghiera.