Cerimonia di passaggio di consegne al vertice della Direzione Marittima della Campania e della Capitaneria di Porto di Napoli

Partecipano

Pietro Giuseppe Vella, nuovo direttore marittimo della Campania e comandante della Capitaneria di Porto di Napoli

Arturo Faraone, direttore marittimo della Campania e comandante della Capitaneria di Porto di Napoli uscente

Pietro Giuseppe Vella, contrammiraglio della Marina Militare italiana, è il nuovo direttore marittimo della Campania e comandante della Capitaneria di Porto di Napoli. Succede al contrammiraglio Arturo Faraone. La cerimonia del passaggio di consegne è in programma a Napoli il 15 novembre prossimo, alle ore 11, presso la Sala Galatea della Stazione Marittima. Classe 1959, Vella è stato fino al mese di giugno del 2018 capo dell’Ufficio Legislativo del ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. Ha alle spalle una lunga carriera nella Marina ed è stato anche stretto collaboratore del comandante generale delle Capitanerie di Porto oltre che numero uno della direzione marittima del Lazio.

Arturo FARAONE (Curriculum)

GRADO MILITARE Contrammiraglio del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia Costiera.

DATA DI NASCITA 19 aprile 1958.

INCARICO ATTUALE Direttore Marittimo della Campania – Capo del Compartimento Marittimo di Napoli

– Comandante del porto di Napoli.

TITOLO DI STUDIO Laureato in Giurisprudenza nel 1980 presso l’Università Federico II di Napoli.

ALTRI TITOLI DI STUDIO

E PROFESSIONALI

– Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato;

– Master interfacoltà di 2° livello in Strategia globale e Sicurezza conseguito presso

le Facoltà di Economia, Giurisprudenza e Scienze Politiche-SociologiaComunicazione

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;

– Consigliere Giuridico nelle Forze Armate;

– Consigliere qualificato di Diritto Internazionale Umanitario;

ESPERIENZE

PROFESSIONALI e

INCARICHI RICOPERTI

– Dal 1983 al 2000 ha prestato servizio, con vari incarichi, nelle Capitanerie di porto

di Manfredonia, Anzio (dove è stato Capo del Circondario marittimo e

Comandante del porto), Gaeta (dove è stato Comandante in 2^), Napoli e Torre

del Greco (dove è stato Capo del Compartimento marittimo e Comandante del

porto);

– Dal settembre 2000 al giugno 2006 è stato Capo del Dipartimento di Scienze

Giuridiche all’Istituto di Studi Militari Marittimi di Venezia (ISMM), che forma gli

Ufficiali superiori della Marina Militare al futuro ruolo di Dirigenti della Forza

Armata, svolgendo, tra l’altro, l’incarico di docente di Diritto Internazionale

Pubblico, Marittimo e Umanitario. Durante il suddetto periodo ha anche svolto,

in regime di collaborazione, attività didattica presso l’Accademia Navale di

Livorno e presso l’Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze (ISSMI) del

CASD (Centro Alti Studi della Difesa) di Roma, come “Esperto di Forza Armata”

nei Corsi di Consigliere Giuridico ed ha collaborato con l’Università di Udine e

con l’Università Bicocca di Milano;

– Nel 2002 è stato nominato Cultore di Diritto Internazionale presso la facoltà di

Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Padova;

– Dal luglio 2006 al luglio 2008 è stato Capo del Compartimento marittimo e

Comandante del porto di Crotone;

– Dal 2008 al 2010, ha svolto l’incarico di Comandante in 2^ della Capitaneria di

porto di Venezia;

– Nell’Anno Accademico 2010/2011 ha frequentato la 62^ Sessione dello IASD

(Istituto Alti Studi della Difesa) presso il CASD di Roma;

– Dal giugno 2011 al gennaio 2013 ha svolto congiuntamente gli incarichi di Capo

Ufficio Scuole e Formazione, Capo Ufficio Ordinamento e Capo Ufficio Personale

non direttivo presso il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto;

– Dal gennaio 2013 al settembre 2015 ha assunto l’incarico di Direttore marittimo

della Toscana, Capo del Compartimento marittimo e Comandante del porto di

Livorno;

– Nel 2013/2014, su nomina dell’allora Capo Dipartimento della Protezione Civile –

Franco Gabrielli, ha svolto l’incarico di “Soggetto Attuatore” dell’emergenza

“Costa Concordia”, con la responsabilità di seguire le operazioni finalizzate al

raddrizzamento, al rigalleggiamento e al definitivo trasferimento del relitto

dall’isola del Giglio a Genova, assicurando il controllo le matrici ambientali;

– Dal settembre 2015 ha assunto l’incarico di Direttore Marittimo della Campania,

Capo del Compartimento e Comandante del porto di Napoli;

– E’ Gestore e legale Rappresentante dell’Area marina protetta “Regno di Nettuno”

(Decreto n.74/15 del Ministero dell’Ambiente);

– E’ Commissario delegato del Parco sommerso ubicato nelle acque di Baia nel

golfo di Pozzuoli per le attività di caratterizzazione, bonifica e ripristino

ambientale dei fondali del porto di Baia (Ordinanza PCM n.3391/05 in G.U.

n.12/05) ;

Arturo FARAONE (Curriculum)

PUBBLICAZIONI – Pubblicazione “Cenni di Diritto Internazionale e Appunti di Diritto

internazionale marittimo”, tuttora in uso presso prestigiosi Istituti di formazione

della Marina, tra cui l’Istituto di Studi Militari Marittimi di Venezia e l’Accademia

Navale di Livorno;

– Saggio “Diritto Umanitario e Guerra navale” contenuto nell’opera collettanea

“Quale diritto nei conflitti armati” (Giuffrè editore – Milano 2006);

– Saggio “Il regime del compenso nel soccorso in mare prestato da organismi dello

Stato” (Il Diritto Marittimo, Rivista di dottrina, giurisprudenza, legislazione –

1998);

– Saggio “L’Arsenale di Venezia” nell’opera “Venezia e le sue lagune – Patrimonio

dell’Umanità – Quale futuro ?” – Associazione culturale Aliusmodi con il patrocinio

di UNESCO e del Ministero degli Affari Esteri;

– Saggio “La flotta borbonica dal XVIII al XIX secolo” in “Atti della Giornata di

Studi: La Marina del Regno delle Due Sicilie”- CASD 2013”

– Altre pubblicazioni e articoli di sfondo storico-giuridico-marittimo;

BENEMERENZE – Croce commemorativa della Missione di Pace nella ex Jugoslavia;

– Medaglia conferita dalla NATO “Al servizio della Pace e della Libertà” durante il

periodo 1994/95 in occasione delle operazioni nella ex Jugoslavia;

– Medaglia Mauriziana per 50 anni di servizio militare;

– Croce d’oro di anzianità di servizio;

– Medaglia di bronzo al merito di lungo comando;

– Pubblica benemerenza di Protezione Civile conferita dal Presidente del Consiglio

dei Ministri per l’opera prestata in occasione del naufragio di nave “Costa

Concordia”(DPCM 20-1-2012);

– Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana;

– Croce al Merito Melitense con spade del S.M.O. di Malta;

– Commendatore di merito del S.M.O. Costantiniano di S. Giorgio;

– Medaglia d’argento di benemerenza del S.M.O. Costantiniano di S. Giorgio;

CONTRAMMIRAGLIO CP

Arturo FARAONE

Documento firmato digitalmente ai sensi del

D.Lgvo 82/2005 art.21