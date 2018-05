Cena Spettacolo con Maria Bolignano direttamente da Made in sud solo alla Fattoria Alpega

La fattoria Casale Alpega presenta, sabato 16 giugno ore 20:00, una cena Spettacolo con Maria Bolignano, famosa attrice comica del programma televisivo Made in Sud in onda sulla rai, Sarà rappresentato il monologo “Pare brutto“ tratto dall’opera “In viaggio verso l’umanità” scritto a quattro mani da Stefania e Giampiero Guarracino docente e formatrice la prima, architetto e naturopata il secondo, accomunati dalla stessa passione per il benessere di mente e corpo.

Il Costo del biglietto comprende una pizza, birra, Spettacolo ed il libro “Pare Brutto”, il cui proventi andranno in beneficenza per la messa in sicurezza delle scuole.

Info e contatti

Fattoria Casale Alpega

Via Sarno Palma 221- Sarno (SA)

www.alpega.it

tel. 333 495 4120