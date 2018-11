CELEBRAZIONI CONCLUSIVE DELLA GRANDE GUERRA A SORRENTO

A SORRENTO IL 5 NOVEMBRE 2018, PER LA CHIUSURA DELLE CELEBRAZIONI DEL CENTENARIO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE 1914 – 1918, DETTA ANCHE “GRANDE GUERRA”.

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SORRENTO, IN COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE E D’ARMA CITTADINE, SI ONORANO DI INVITARE LE SCOLARESCHE E LA CITTADINANZA TUTTA E LE ASSOCIAZIONI,

ALLE ORE 10,30, AL CIRCOLO DEI FORESTIERI IN VIA L. DE MAIO, 35 – ALLA GIORNATA IN RICORDO DELLA BATTAGLIA DI “VITTORIO VENETO”.

Relatore: Prof. VINCENZO CUOMO – Storico militare.

ALL’INIZIO GLI ALUNNI DELL’ I. C. “TORQUATO TASSO”

ESEGUIRANNO L’INNO NAZIONALE “IL CANTO DEGLI ITALIANI”.

CHIUDERANNO GLI ALLIEVI DEL LICEO ARTISTICO MUSICALE “F. GRANDI”.

CON L’ESECUZIONE DEI BRANI: ‘O SURDATO ’NNAMMURATO E IL PIAVE

Flauto traverso: De Vita Roberto Manuel – Pianoforte: Camilla Mancuso – Canto: Guerriero Marianna

L’EVENTO E’ APERTO A TUTTI.