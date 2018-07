CELEBRAZIONI PER IL 225° ANNIVERSARIO DEL SECONDO RITROVAMENTO DELLE RELIQUIE DI SANTA TROFIMENA

Nell’ambito delle celebrazioni per il 225° anniversario del Secondo Ritrovamento delle Reliquie di S.

Trofimena, domenica 8 luglio sarà trasmessa dalla nostra Basilica di S. Trofimena la S. Messa in diretta

nazionale su RaiUno a partire dalle ore 10,55.

La S. Messa è presieduta da S. E. Mons. Orazio Soricelli, arcivescovo di Amalfi – Cava de’ Tirreni.

Concelebreranno don Ennio Paolillo, parroco della Basilica di S. Trofimena, e don Gennaro Giordano, vicario

parrocchiale. Assisterà il Diacono Raffaele Mansi.

I canti saranno eseguiti dal Coro polifonico "Amici di S. Francesco" di Minori diretto dal M° Candido Del

Pizzo, accompagnati all’Organo da Antonio Porpora.

Il servizio liturgico sarà prestato dai ministranti della Parrocchia, coordinati da don Pasquale Gargano,

cerimoniere arcivescovile.

Sarà un’occasione propizia per raggiungere tutti i fedeli di S. Trofimena sparsi in Italia e nel mondo e per

promuovere l’immagine della nostra cittadina sulla rete nazionale, prima dell’Angelus del Santo Padre.