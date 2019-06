“Ce l’ho, mi manca!”, scambia gli Amici Cucciolotti con i volontari Enpa Costa d’Amalfi

L’Enpa Costa d’Amalfi dopo aver promosso la bella iniziativa nelle scuola paritaria di Maiori, ritorna per la gioia di tutti i bimbi con le figurine degli Amici Cucciolotti 2019. I volontari con il presidente Benedetto Amato, il 9 giugno 2009 (dalle ore 10 alle ore 13, poi dalle 17 alle ore 20), come in tutte le Piazze d’Italia saranno sul Lungomare Amendola per aiutare a completare l’Album delle Meraviglie attraverso lo scambio delle figurine, assicurando poi tante sorprese ai partecipanti dell’evento. Continua l’iniziativa dell’Ente nazionale protezione animali d’intesa con la casa editrice Pizzardi, contribuendo in maniera divertente e formativa ad avvicinare i bambini al mondo degli amici a quattro zampe: un’iniziativa utile a finanziare l’Enpa in tutte le sue attività, dalla raccolta fondi per pasti per i trovatelli, passando per le tante i iniziative locali come l’allestimento dell’area di sgambamento, senza contare tutto l’occorrente che serve all’adozione di trovatelli, oltre al materiale veterinario per sterilizzazioni e cure.

Enpa e Pizzardi: dal 2017 a difesa degli animali

Pizzardi Editore dal 2017 sostiene le iniziative dell’Enpa, grazie alle sue figurine Made in Italy della collezione Amici Cucciolotti, la più amata d’Italia. Grazie alle “figurine che salvano gli animali”, questo prodotto editoriale ha lo scopo di coinvolgere milioni di bambini e famiglie nella nobile campagna di solidarietà, per sostenere gli animali bisognosi di cure e accoglienza.

L’editore milanese Dario Pizzardi si è rivolto all’ente più radicato sul territorio, con migliaia di volontari che ogni giorno, con dedizione, garantiscono il benessere di decine di migliaia di animali abbandonati, accudendoli con cura e competenza: lo stesso editore si assicura che i volontari Enpa assicurino un futuro degno agli amici animali, nel rispetto dei milioni di collezionisti che alimentano questo importante progetto.

I volontari della protezione animali in questi tredici anni, hanno potuto disporre di indispensabili strumenti per soccorrere e accudire, sempre meglio, gli oltre 35.000 animali che, ogni anno, approdano nei loro rifugi in tutta Italia: a tal scopo Amici Cucciolotti ha donato fino ad oggi 25 milioni di ciotole di cibo, migliaia di cucce cucciolotte per cani e gatti, materiale didattico per insegnare il rispetto per gli animali, medicinali e cure veterinarie per i trovatelli, la più grande flotta di veicoli attrezzati per salvare animali e contributi per realizzare oasi naturalistiche per animali.

La collezione 2019

Divertimento, meraviglia, curiosità e molte “missioni possibili” aspettano i bimbi, insieme agli Amici Nasoni, nell’Album delle Meraviglie 2019! La nuova collezione è composta da 553 figurine, insieme a 12 magici Doppiolotti®, 72 Parlottini® e i fuori raccolta (15 figurine trasparenti e 8 figurine con lettere, numeri e simboli).