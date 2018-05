Cava, domani a Marte mediateca un seminario su Famiglia e conciliazione

Si concluderà sabato 12 maggio con il seminario sul tema: ”Famiglia e Conciliazione”, in programma alle ore 17,30 alla Mediateca Marte, il ciclo di eventi “i villaggi della salute” che hanno animato piazze delle frazioni e del centro, promosso dall’Amministrazione comunale.

A partire dallo scorso 14 aprile, infatti, medici e operatori sono stati impegnati in screening gratuiti e attività di informazione per diffondere azioni positive e corretti stili di vita per la prevenzione delle malattie, non mancheranno anche momenti ludici dedicati ai bambini.

Al convegno per i saluti istituzionali interverranno: il Sindaco Vincenzo Servalli, il consigliere comunale, promotore del progetto, Luca Narbone, la Presidente della Commissione comunale Sanità e Servizi Sociali, Paola Landi, l’Assessore alla Formazione e Pari Opportunità della Regione Campania, Chiara Marciani, la Dirigente Politiche Sociali e Socio Sanitarie della Regione Campania Fortunata Caragliano, il Presidente dell’Osservatorio cittadino sulla condizione delle persone con disabilità, Vincenzo Prisco. Modera Silvia Lamberti, addetto alla Comunicazione Piano di Zona S2.

Ai lavori prendono parte: il Direttore Generale del Consorzio Farmaceutico Intercomunale, Francesco Sorrentino, il Dirigente del III Settore Servizi alla Persona, Romeo Nesi, il Direttore Caritas Diocesana, Padre Francesco Della Monica, ed il Major Municipality of Agia Varvara Greece George Kaplanis. Modera Elena Palma Silvestri, Presidente Consorzio Cooperative Sociali “La Rada”.

La manifestazione si svolge in collaborazione con l’Ensa, l’Asl Salerno, l’Osservatorio cittadino sulla condizione delle persone con disabilità, la Protezione Civile comunale, il Consorzio Farmaceutico Intercomunale e numerosi partner.

Questa è la prima manifestazione che vede l’adesione del Comune all’ENSA, una rete di tecnici del sociale per lo scambio di buone prassi in ambito europeo, coordinata dalla Regione Veneto, sede di Bruxelles.