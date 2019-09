Cava de’Tirreni: la presentazione dell’iniziativa “A teatro le grandi abilità”

Il prossimo lunedì 30 settembre, alle ore 11.00, nella Sala dei Gemellaggi del Palazzo di Città di Cava de’Tirreni, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione dell’incontro culturale l’arte come terapia: “A teatro le grandi abilità”.

All’incontro con la stampa interverranno il sindaco Vincenzo Servalli, l’assessore alle Politiche sociali Antonella Garofalo ed il presidente dell’Osservatorio cittadino sulla Disabilità Vincenzo Prisco.

L’iniziativa intende fornire opportunità di espressione e comunicazione alle persone con disabilità al fine di poter costruire un ruolo ed una identità sociale.

Il teatro, infatti, è uno degli strumenti culturali più efficaci per esprimere e rappresentare la diversità come ricchezza, bellezza e comunicazione. Un percorso teatrale non è solo scoprire ed esplorare le potenzialità espressive, ma è conseguire un crescita significativa della propria maturità, è accrescere il senso di appartenenza e partecipazione al mondo degli altri.