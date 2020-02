Cava de’ Tirreni. Sabato 15 febbraio incontro con Don Massimo Angelelli

L’Ufficio per la Pastorale della Salute dell’Arcidiocesi di Amalfi e Cava de’ Tirreni ha organizzato, presso l’Auditorium S. Alfonso, in via Filangieri di Cava de’ Tirreni, alle ore 10.00 di sabato 15 febbraio prossimo, un incontro con don Massimo Angelelli, Direttore Nazionale della Pastorale della Salute della CEI, sul tema “La Pastorale della Salute in Diocesi, nelle Strutture Sanitarie e di Accoglienza e nelle Parrocchie”. A dare inizio all’incontro sarà S. E. Mons. Orazio Soricelli, Arcivescovo di Amalfi e Cava de’ Tirreni, con la preghiera iniziale. Nel pomeriggio, alle ore 16.00, l’incontro regionale dei Direttori Diocesani della Pastorale della Salute, nonché associazioni laicali, con don Massimo Angelelli, che tratterà il tema “La gratuità del dono: il Cristiano non può essere volontario”. Ad introdurre don Rosario Sessa, assistente spirituale dell’Ufficio diocesano; conclusioni del dott. Vincenzo Prisco,direttore dell’Ufficio diocesano.