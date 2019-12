Cava De’ Tirreni: ecco il progetto “Il ciclo dei vinti” di Nasi Rossi Clown Therapy Onlus

Il progetto “Il ciclo dei vinti” è stato elaborato dall’Associazione Nasi Rossi Clown Therapy Onlus e sarà realizzato in rete nella città di Cava dei Tirreni grazie al patrocinio del Comune e alla disponibilità del Marte- Mediateca Arte Eventi, dall’Associazione Nasi Rossi Clown Therapy Onlus e dall’Associazione culturale Agorà. L’iniziativa mette assieme la diffusione dell’arte con il sociale, in un connubio relazionale teso alla crescita del territorio. In particolare si affronteranno, sia a livello artistico che sociale, il tema degli ultimi con il fallimento e al contempo la resilienza quale risorsa presente in ogni persona. In un tempo dominato dalla cultura dell’apparire e della forza il clown è un sognatore, un essere fragile che proclama la virtù della libertà e della debolezza. In questo senso il clown è un maestro di resilienza perché nonostante le cadute trova sempre la forza di rialzarsi. Le iniziative previste nel progetto ruotano tutte intorno allo stesso tema: la povertà, il fallimento, gli ultimi, la resilienza, il clown maestro di resilienza.

PROGRAMMA DI ATTIVITÀ

– 14 dicembre Convegno “Il ciclo dei vinti: volti e scenari di nuove povertà con la partecipazione dell’antropologo prof. Paolo Apolito. In occasione del convegno sarà presentato il calendario 2020 dell’Associazione “Nasi rossi clown therapy”

– 15 dicembre dalle ore 10,00 alle ore 13,00 in Piazza Duomo: S.O.S. Pronto Abbracci (“Ambulatori di coccole”). Si tratta di un esperimento sociale dell’Associazione Nasi Rossi Clown Therapy teso al rafforzamento dei legami e del riconoscimento delle altrui emozioni;

– Dal 15 al 22 dicembre “Il ciclo dei vinti”- mostra personale di Lorenzo Basile- Vernissage della Mostra il 15 dicembre 2019, ore 17,00, con la presentazione del noto critico d’arte prof. ssa Antonella Nigro;

– Sono previste attività informative e di diffusione di materiale promozionale sulla clown terapia quale strumento olistico di benessere e cura della persona.