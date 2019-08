Cava de’ Tirreni. Partiranno questa sera i festeggiamenti di San Gaetano. Ecco il programma

Partono da quest’oggi i festeggiamenti per San Gaetano a Cava de’ Tirreni.

Il programma di una delle feste più attese dell’estate cavese è ricco di appuntamenti sia religiosi che civili organizzati dal comitato pro festeggiamenti, composto da membri dell’Associazione Culturale Sportiva San Gaetano Pianesi e da membri della Parrocchia di San Gabriele guidata da Don Lorenzo Benincasa.

I festeggiamenti in onore di San Gaetano Thiene si svolgeranno a partire fino all’11 Agosto alla Piazza Carmela Matonti (ex Piazza Bassi) del quartieri dei Pianesi, uno dei borghi più antichi della città di Cava de’ Tirreni.

PROGRAMMA DELLA FESTA

SABATO 3 AGOSTO 2019 – INIZIO DEL TRIDUO

– ore 18.30 – Santo Rosario meditato;

– ore 19.00 – Intronizzazione del Santo, Santa Messa e preghiera a San Gaetano.

DOMENICA 4 AGOSTO 2019

– ore 10.30 – Santa messa e preghiera a San Gaetano

LUNEDI’ 5 AGOSTO 2019

– ore 17.30 – 18.30 – Disponibilità per le confessioni;

– ore 18.30 – Santo Rosario meditato;

– ore 19.00 – Santa messa e preghiera a San Gaetano

MARTEDI’ 6 AGOSTO

– ore 17.30 – 18.30 – Disponibilità per le confessioni;

– ore 18.30 – Santo rosario meditato;

– ore 19.00 – Santa messa e preghiera a San Gaetano

MERCOLEDI’ 7 AGOSTO – FESTA DI SAN GAETANO THIENE

– ore 10.30 – Santa messa;

– ore 19.00 – Santa messa solenne, presieduta da S.Ecc.Mons. Orazio Soricelli, in piazza “Carmela Matonti”. Al termine di ogni celebrazione, preghiera a San Gaetano, distribuzione del Pane della Provvidenza

GIOVEDI’ 8 – VENERDI’ 9 – SABATO 10 AGOSTO 2019

– ore 18.30 – Santo Rosario meditato;

– ore 19.00 – Santa messa e preghiera a San Gaetano;

GIOVEDI’ 8 AGOSTO 2019

– dalle ore 16.00 alle ore 20.00 – giochi in piazza con il CSI di Cava de’Tirreni, nel ricordo di MICHELE DI MARINO;

– ore 20.30 – Spettacolo Musicale con i “Dua Band”

VENERDI’ 9 AGOSTO 2019

– ore 20.30 – Serata danzante con il circolo amici della terza età “Antico Borgo”, in memoria di GIANNI LAMBERTI

SABATO 10 AGOSTO 2019

– ore 20.30 – serata di intrattenimento musicale con i “Via Toledo Band”

DOMENICA 11 AGOSTO – GIORNATA DELLA PROCESSIONE

– ore 10.30 – Santa messa e preghiera a San Gaetano;

– ore 17.00 – Santa messa solenne in piazza “Carmela Matonti”. Benedizione dei portatori e preghiera del portatore.

– ore 18.15 – PROCESSIONE DI SAN GAETANO THIENE E SAN CIRO per le vie della parrocchia accompagnata dal Gran Concerto Bandistico “Città di Cava de’Tirreni”, diretto dal M° Antonio Vitale.

Tutte le serate del programma civile si terranno in piazza “Carmela Matonti”, ex piazza Bassi.”