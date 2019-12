Cava de Tirreni. Musica live, Francesco Cafiso e Friends

FRANCESCO CAFISO E FRIENDS

Francesco Cafiso – sax alto

Pietro Lussu – pianoforte

Vincenzo Florio – contrabbasso

Elio Coppola – batteria

Musica di gran classe con Francesco Cafiso e Friends, uno dei talenti più precoci nella storia del jazz, protagonista del concerto live di venerdì 13 dicembre alle ore 22 al Jazz Club Il Moro di Cava de’ Tirreni (Sa).

Cafiso, ormai radicato dentro il panorama jazz come il miglior sax di tutti i tempi, sarà affiancato sul palcoscenico del Jazz Club Il Moro di Cava de’ Tirreni dai musicisti Pietro Lussu al pianoforte, Vincenzo Florio al contrabbasso ed Elio Coppola alla batteria.

Francesco Cafiso, originario di Vittoria, inizia a suonare il sax a soli 6 anni ma già a 9 anni è in tour con la sua band composta da musicisti adulti. Wynton Marsalis nel 2002 all’età di 13 anni lo coinvolge nel suo tour europeo. Nel 2004 è ospite d’onore al Festival di Sanremo. Nel 2006 ha conseguito il diploma in flauto traverso presso l’istituto musicale Vincenzo Bellini a Catania. Nel 2010 ha conseguito la laurea specialistica di II livello in jazz presso il Conservatorio Corelli di Messina. Ha suonato diverse volte in USA, in Festivals internazionali a New Orleans, Montréal, Melbourne, Tokyo, Londra, in Brasile e in Estonia.

Per info e prenotazioni concerti tel. 089 4456352 | 340 3939561 – 333 4949026