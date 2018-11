Cava de’ Tirreni: “Bandiere ed alfieri tra tradizioni e cultura” – 3 edizione. Progetto culturale-didattico

Iniziati oggi la serie di lezioni di storia locale presso la scuola media Alfonso Balzico di via Guglielmo Marconi, 38 di Cava de’ Tirreni.

La prima fase teorica sarà curata dal Cavaliere Livio Trapanese e le lezioni si svolgeranno dalle 09,00 alle 12,00 dei giorni di lunedì 5, mercoledì 7 e venerdì 9 prossimi e verteranno sugli avvenimenti storici che hanno caratterizzato il passato remoto della nostra amata Città di Cava de’ Tirreni.

Una seconda fase, quella tecnico-pratica, curata da allenatori federali dell’Ente Sbandieratori Cavensi – Città di Cava de’ Tirreni, si svolgerà presso la succursale di Santa Lucia, plesso scolastico di scuola secondaria di 1° grado in via Monticelli il lunedì dalle 17,30 alle 20,00 e il mercoledì dalle 17,30 alle 19,00 per l’intero anno scolastico ed interesserà le attività finalizzate alla conoscenza degli strumenti musicali ed attrezzature riferite alle categorie di musici e sbandieratori ed al loro utilizzo, nonchè la partecipazione degli stessi alunni ad un breve corso di apprendimento motorio e familiarità con i tamburi, le chiarine e la bandiera, livello di base, con saggio-spettacolo finale.

in allegato alcune immagini del saggio della passata edizione.