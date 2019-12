Castellammare . La notte della “tammorra” con il Ravello Creative Lab

Castellammare di Stabia ( Napoli ) . Sabato 7 dicembre, a Castellammare, si chiude la seconda edizione di Domus Stabiae – Cultura Risorgente, della quale ho curato la direzione artistica. Sarà il format di Carlo Faiello, “La notte della tammorra” ad avere il compito di celebrare la più importante delle ricorrenze per uno stabiese, per una serata che si preannuncia senza dubbio magica. Grazie a Ravello Creative Lab, che ha curato e curerà in maniera impeccabile tutti gli aspetti organizzativi. Appuntamento a sabato, ore 21