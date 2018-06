Castellammare: festa della Madonna di Pozzano

Domenica 1 luglio 2018 (ore 19) in occasione della festa della Madonna delle Grazie di Pozzano, nello splendido scenario dell’omonima basilica, si svolgerà un prestigioso concerto in omaggio alla patrona della città di Castellammare di Stabia

L’appuntamento, ideato e curato dai Frati Minimi e dall’avvocato Giuseppe Ruocco, è da considerarsi un profondo atto d’amore alla Madonna e uno momento di crescita culturale, aperto a tutti i devoti della Vergine e agli amanti della musica. La “serenata alla Madonna di Pozzano” sarà eseguita dall’Associazione “Operando Liricamente” di Gragnano. I maestri Laura Paolillo (soprano), Stefano Sorrentino (tenore), Andrea Paolillo (piano), Erica Moffa (violino) e Vincenzo Romano (cantore pellegrino) daranno vita a “Mistica. Rassegna di canti devozionali tra lirico e popolare”, una rassegna “inusuale”, in cui saranno eseguite celebri aree liriche, brani strumentali e tradizionali canti popolari in lingua napoletana. Un programma particolarmente ricco che presenta una verve oltremodo innovativa (pur senza rinnegare la tradizione). La cittadinanza è invitata a partecipare.