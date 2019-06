CASTELLABATE ESTATE 2019: UFFICIALIZZATO IL PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI

L’estate si accende a Castellabate con un ricco programma di eventi di qualità che animerà l’atmosfera vacanziera sul territorio in ogni frazione del comune e che vedrà il susseguirsi di serate con prestigiosi personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema e della cultura. Gli eventi, organizzati dall’assessorato al turismo e alla cultura, guidato dal Vicesindaco Luisa Maiuri, col supporto operativo del Responsabile dell’Ufficio di Promozione Turistica e Culturale Enrico Nicoletta, saranno tutti ad ingresso gratuito e si alterneranno alle tante iniziative a cura delle associazioni locali. Si parte con la Festa della musica, che vivacizzerà il centro storico di Castellabate per salutare l’arrivo dell’estate, il 21 giugno. Imperdibile il villaggio del cinema del Castellabate Film Festival esperienza per bambini e ragazzi con la premiazione dei cortometraggi realizzati dagli studenti dell’istituto comprensivo di Castellabate, in piazza Lucia il prossimo 22 giugno. Appuntamento sabato 29 giugno, sul Corso Matarazzo tra shopping e spettacolo, con l’anteprima della Notte Blu, e l’11 luglio con la serata Notte Blu, per celebrare anche il riconoscimento della 21^ Bandiera Blu consecutiva. Ritorna, visto il grande successo riscontrato nelle edizioni precedenti, la Rassegna “Metti una sera con…”, salotto di intrattenimento con personaggi dello spettacolo, che quest’anno vedrà, nella piazzetta Caduti del Mare di Santa Maria, il simpatico attore Massimo Boldi il 13 luglio e l’affascinante Claudia Gerini il 4 agosto. Realtà consolidata l’appuntamento con il Premio Pio Alferano che, nel Castello dell’Abate il prossimo 20 luglio, vedrà la presenza di numerosi volti del cinema, della politica, dell’imprenditoria e della cultura premiati con il prestigioso riconoscimento, assegnato dalla Fondazione Pio Alferano e Virginia Ippolito, tra essi spicca l’attore Michele Placido. Ad accompagnare il Premio tornano le mostre allestite nelle sale medievali, curate dal noto critico d’arte Vittorio Sgarbi, con importanti artisti che arricchiranno con le loro opere le stanze del Castello dell’Abate. E ancora eventi, momenti di teatro, musica e intrattenimento all’aperto con il concerto dell’Orchestra dei fiati giovanile del Cilento, il 25 luglio sul suggestivo Belvedere dei Trezeni a Lago, lo spettacolo “Sì viaggiare” un tributo al compianto cantautore Lucio Battisti, previsto in Piazza Comunale a San Marco l’8 agosto. Grande appuntamento sulla spiaggia Marina Piccola di Santa Maria con Giuliano Palma, il suo concerto dal vivo farà scatenare il pubblico domenica 18 agosto. A Ferragosto, come da tradizione allo scoccare della mezzanotte, il cielo di Castellabate si illuminerà di bagliori colorati con l’attesissimo spettacolo pirotecnico sul mare. Musica al Castello dell’Abate nelle serate del 24, 27, 28 e 29 agosto per la consolidata kermesse culturale “Castellabate il luogo dell’incanto”, che ospiterà vari artisti di alto profilo, Le Rondinella, con lo spettacolo “Lontano nel Sud”, Walter Ricci, Le Capinere con “Variegato”, il trio composto da Antonio Onorato, Gerald Cannon e Mario De Paola. Arricchiranno l’offerta di intrattenimento per tutta l’estate i Mercatini artigianali estivi, la Rassegna culturale Libri Meridionali, le gare sportive e le tante serate organizzate dalle associazioni turistico culturali e ricreative del territorio, con il patrocinio del Comune di Castellabate. «Anche quest’estate Castellabate presenta eventi per tutti i gusti che regaleranno momenti di svago anche grazie alla partecipazione di volti noti del mondo dello spettacolo, del cinema, della musica e dell’intrattenimento. Un calendario di eventi importante ed arricchito anche dalle tante iniziative che le associazioni presenti sul territorio realizzano con impegno ogni anno», dichiara l’Assessore al Turismo e alla Cultura Luisa Maiuri: «Continua il brand promozionale Castellabate il luogo dell’incanto che dal 19 dicembre 2018 prosegue senza sosta inglobando anche gli appuntamenti del calendario natalizio, al fine di avviare finalmente un percorso di destagionalizzazione». Tutti i dettagli della programmazione sono consultabili sulla brochure distribuita negli esercizi commerciali, negli info-point, presso l’Ufficio di Promozione turistica e culturale del Comune e sfogliabile online su https://issuu.com/comunecastellabate/docs/eventi_2019