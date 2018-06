IL CARTELLONE DEL WEEK-END 8-10 GIUGNO

Con la bella locandina realizzata dai ragazzi della sezione grafica dell’istituto Grandi, apriamo questo intenso fine settimana, ricco di interessantissimi eventi, dalla musica all’archeologia, alla buona tavola. Occhio alla scelta, basta che non te lo fai raccontare.

Nell’affascinante quartiere di Mergellina, Francesco e Peppe Vitiello gestiscono la premiata trattoria Parthenope, dispensando buoni piatti e aneddoti ancor più saporiti. L’ispettore Gianni Scapece, amante della cucina non meno che delle donne, lavora nel commissariato appena aperto di fronte al locale e dove si racconta che viva il fantasma di una vedova allegra. Per lui è un ritorno a casa, perché in quel quartiere ci è nato, e nell’ospitalità dei Vitiello ritrova il calore e la veracità che aveva perduto. Nelle settimane che precedono il Natale, però, Napoli è scossa dall’omicidio di un ragazzo, il cui corpo viene letteralmente “condito” dall’assassino con aglio, olio e peperoncino. Perché un rituale così macabro? Quale messaggio nasconde? Per trovare la risposta, l’ispettore dovrà scavare tra simboli, leggende e credenze della cultura partenopea, aiutato dalla tenacia del suo capo, il commissario Carlo Improta, e dalle scoppiettanti intuizioni dei Vitiello

L’Hotel Corallo è lieto di invitavi Venerdì 8 Giugno all’evento: Sapori & Musica del Sud

Una serata all’insegna del gusto e della buona musica.

I protagonisti saranno il nostro chef Sabato Schettino, che presenterà il nuovo menu à la carte deliziandovi con i piatti della nostra amata terra, e Rosalba Alfano e Salvatore Torregrossa che vi allieteranno con il loro repertorio musicale.

I dolci suoni e i caldi brani dei paesi del sud del mondo saranno la colonna sonora della vostra cena.

Il mare i pizzi e il duo artistico Michele e Isabella voce e chitarra live ci aspettano per l’aperitivo del venerdì

Il Duo artistico che ha collaborato con musicisti di alto spessore, proponendo una musica dal vivo in varie formazioni: dalla posteggia napoletana al guitar bar, fino alla Swing Band, passando per varie formazioni jazz, musica classica napoletana.

La prima processione Eucaristica, officiata con sole poche donne, venne svolta nell’autunno del 1656 da Don Angelo Franco, l’unico superstite dei quattro Parroci della Santissima Annunziata il quale, giunto sul terrazzo superiore del Castello di Sant’Adjutore, posizionatosi nei quattro punti cardinali, impartì la Santa benedizione alla gente della valle. La peste finì di propagarsi e dal dicembre dello stesso anno non si contarono più vittime. Dall’anno seguente (era il 1657) i cavesi ricordano quello spaventoso evento ed il Celestiale Miracolo Eucaristico con i Festeggiamenti in Onore del Santissimo Sacramento, detti troppo genericamente e solamente dal dopoguerra: “festa di castello”, replicandola nel giorno di giovedì dell’ottava del Corpus Domini, che quest’anno 2018 ricade il 7 giugno.

Programma completo su: www.entemontecastello.it

I Rotaract Club Castellammare di Stabia, Nocera Inferiore Apudmontem, Nocera Inferiore Sarno, Pompei, Scafati Angri-Realvalle, Sorrento, Torre del Greco Comuni Vesuviani-Ercolano Centenario sono lieti di invitare la S.V. alla cerimonia del Passaggio delle Consegne tra Michele De Luca e Salvatore Ruggiero, Alfonso D’Alessandro e Marco Ianulardo, Roberto Mauri e Virginia Galasso, Valeria Molli e Annalisa Salvatore, Stanislao Elefante e Francesco Vitiello, Marina Colombi Evangelista e Sarah Sorrentino, Nicola Scognamiglio e Gianmarco Pireneo che si terrà il giorno Venerdì 8 Giugno 2018 alle ore 19.00 presso “Castello Giusso”, Via XI Febbraio, n..24, Vico Equense (NA).

10 giugno ore 20.00

Salone degli Affreschi, Palazzo Mezzacapo

Respiri Musicali

Concerto da camera

Il canto, così come la musica, è capace di produrre sull’uomo gli effetti più profondi nell’animo e nella psiche. Respiri Musicali è un concerto in cui l’arte del canto si fonderà con la musica dal vivo, nel magnifico scenario del Salone degli affreschi di Maiori in cui l’arte regna sovrana. Un concerto in cui i musicisti offriranno momenti di intima musicalità alternati a profondo lirismo.

Colette Manciero, soprano

Wind Ensemble Maiori Music Festival

– 8 Giugno 2018 dalle ore 20,00 presso Chalet “La Villetta” via San Giovanni de Matha (alle spalle del Comune di Somma Ves.) serata dedicata alla Tradizione Pura (Canti a distanza tra cui Fronn e’ Limone, Mararen ecc.. seguiti naturalmente da Tammurriate)

– 9/10 Giugno dalle ore 19,00 in Piazza Vittorio Emanuele III TAMMURRIATE CON LIBERA ESIBIZIONE!