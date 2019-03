carnevale a sorrento

Un pomeriggio di musica e divertimento, dedicato soprattutto ai più piccoli, quello in programma per martedì 5 marzo, in occasione del Carnevale.

A partire dalle ore 15 e fino alle 18.30, è prevista una sfilata che partirà da piazza Tasso per snodarsi fino a Piazza Veniero, con un’orchestra di percussioni brasiliane, un corteo del caramellato, trampolieri, mascherine e trucca bambini.

Artisti di strada allieteranno cittadini e visitatori con performance varie. Previsti anche spettacoli teatrali di burattini e animazioni in ogni angolo di Sorrento.