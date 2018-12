Carlo Pisacane a duecento anni dalla nascita

Organizzata dalla Società Salernitana di Storia Patria, dal Comitato per il bicentenario della nascita di Carlo Pisacane e dal Comitato di Salerno dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, l’iniziativa prevede la partecipazione di Chiara Pisacane, pronipote del patriota, di rappresentanti di docenti e studenti dei Corsi di laurea di Scienze Politiche dell’Ateneo salernitano, ed, in qualità di relatori, dei professori Giuseppe Cacciatore, Leone Melillo e Luigi Rossi, studiosi del pensiero politico in età contemporanea ed autori di apprezzate ricerche sulle tematiche risorgimentali.

In tempi di revisionismo storiografico e nostalgie borboniche, il ricordo dello sfortunato protagonista della Spedizione di Sapri assume un valore civico rilevante, soprattutto perché consente di riflettere sui tentativi compiuti all’epoca della fondazione dello Stato italiano di legare il progresso civile del Sud ai temi ancora oggi attuali della giustizia sociale e partecipazione attiva e consapevole ai processi politici dei ceti popolari.