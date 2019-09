A Capua il Settimo Convegno numismatico filatelico Campano

Il Circolo Numismatico Partenopeo é lieto di annunciare il settimo evento Numismatico Filatelico e Antiquario che avrà luogo nei giorni venerdì 20 e sabato 21 settembre 2019, dalle ore 10,00 alle 18,00, nelle sale al piano terra dell’Hotel Ristorante del Sole in una posizione estremamente strategica, situato a soli 50 mt dall’uscita del casello autostradale di Capua (CE) sull’autostrada Roma-Napoli a poco più di un’ora di viaggio da Roma Sud e a circa 20 minuti da Napoli.

Un appuntamento da non mancare per collezionisti, studiosi o semplici curiosi, tra oggetti rari senza tempo, in esposizione all’interno di ampie sale luminose, monete, francobolli, cartoline, medaglie, libri, accessori e oggettistica varia, la struttura offre oltre 1000 posti auto gratuiti, sala ristorante convenzionata, servizio di security.

Dove

Hotel del Sole

Contrada Santa Justa, Pastorano, Caserta

Sito: www.hotelristorantedelsole.com

Area sorvegliata e grande professionalità.

Il convegno commerciale aprirà al pubblico all’Hotel Ristorante Del Sole venerdì 20 e sabato 21 settembre 2019 alle ore 10,00 e terminerà alle 18,00.

Come per la precedente edizione in aggiunta saranno presenti alcuni espositori nel campo dell’oggettistica e dell’antiquariato.

L’evento è in collaborazione con la ditta Neacoins – aste ACM di Napoli e della’Angolo dell’Antico di Sparanise (Caserta)

Per ulteriori informazioni:

Email : circolopartenopeo@libero.it

Telefono: 335-1438404 Francesco Di Rauso

Telefono: 389-9484414 Gianfranco Merola (titolare della ditta L’Angolo dell’Antico – Sparanise – CE)

Telefono: 349-8901963 Antonio Cava (titolare della ditta Neacoins di Napoli e della casa d’aste ACM)