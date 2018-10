Capri: weekend all’insegna della pesca sportiva, sabato 10 conferenza al Centro Cacace e domenica 11 la gara con il “Fishing Capri Island Tournament”

Due giorni dedicati alla pesca sportiva tra Anacapri e Capri, in occasione della quarta edizione del torneo di Pesca “Fishing Capri Island Tournament” che si disputerà domenica 11 Novembre alle 10.00 presso la Darsena di Marina Grande. Il primo appuntamento è previsto per sabato 10 Novembre con un’ importante conferenza organizzata dalla FIOPS (Federazione Italiana Operatori Pesca Sportiva) in collaborazione con le associazioni “L’Amo di Capri” e “Battiti di pesca”, presso il centro Mario Cacace di Anacapri. Nel corso della conferenza saranno presenti diversi esperti che parleranno di problematiche ed opportunità di marketing territoriale legate alla pesca sportiva e ricreativa in mare. L’impegno dell’associazione “L’ Amo di Capri” per promuovere la cultura del mare sia nelle scuole che durante gli eventi tecnico pratici per tutelare le radici economiche dell’isola legate all’agricoltura e alla pesca, ha portato pochi giorni fa l’associazione a ricevere un prestigioso riconoscimento: il premio San Michele “Anacapri”. A margine del premio ha dichiarato Gianfranco Vinaccia, Presidente dell’associazione “L’ Amo di Capri”: “Il premio “Anacapri” Capri San Michele, per noi ha un valore immenso, ed è arrivato proprio quando tra noi celava un po’ di sconforto nel lottare contro “muri di gomma”. Questo ci dà la carica la forza e la certezza che non siamo soli, ma ci sono persone che anche se in sordina, ci seguono. Un ringraziamento particolare va al Prof. Vacca che in primis ha creduto nell’operato de “L’Amo di Capri”. Il secondo appuntamento con la pesca sportiva, per il prossimo weekend, è previsto domenica 11 Novembre alle ore 10.00 con la quarta edizione del torneo di pesca sportiva “Fishing Capri Island Tournament”, che si terrà nella Darsena del Porto turistico di Capri, dopo le canoniche operazioni di raduno e sorteggio dei pescatori.

La gara che avrà una durata di 4 ore, è stata realizzata grazie al sostegno di grandi aziende partner del settore, tra queste la Tubertini, la Norfin, la Dragon, la Venturieri, la Lampogamma e la Marukyu.

Questa quarta edizione sarà contraddistinta dal premio Velio Tubertini nel ricordo dell’indimenticabile Velio sempre a sostegno di questa manifestazione e dell’impegno di“Battiti di pesca” nella promozione della pesca ricreativa ed a tutela della risorsa mare.

L’intera manifestazione sarà messa in onda sul canale tematico di pesca Italian Fishing Tv di Sky.