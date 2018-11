Il Capri Watch Day a Napoli il 30 Novembre

I tennisti azzurri del team Capri Watch Matteo Berrettini (n.54 del mondo) e Lorenzo Sonego (numero 107 del mondo) incontrano gli allievi delle Scuole Tennis della città. Sarà Veronica Maya, noto volto televisivo, a coordinare l’evento sportivo.

Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, il presente ed il futuro dell’Italia di Coppa Davis, protagonisti a Napoli nel Capri Watch Day, che prenderà il via alle ore 15:00 del 30 novembre e proseguirà per tutto il pomeriggio sui campi dell’Accademia Tennis Napoli di Agnano. E’ prevista un’entusiastica presenza degli allievi delle scuole tennis della città e di tutta la regione che saranno protagonisti dell’evento che vede nel ruolo di coordinatrice della giornata di sport Veronica Maya. Il tributo a Berrettini è stato voluto dal CEO Silvio Staiano di Capri Watch per onorare la prima vittoria di Matteo nel circuito maggiore e l’amicizia con lo zio Marco Berrettini, guru nel settore della pubblicità. Il Capri Watch Day 2018 è stato reso possibile grazie alla sinergia ed al supporto logistico che si è venuto a creare con l’Accademia Tennis Napoli. Prima scuola tennis della Campania e quarta d’Italia nell’anno 2017. Capri Watch celebra così la scommessa vinta per aver puntato sui due giovani talenti azzurri come Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, che insieme a Simone Bolelli e Liam Caruana, vincitore del Next Gen italiano, rappresentano parte del “Capri Watch Team” , la cui punta di diamante è Marin Cilic. Il grande campione croato che è definitivamente entrato nell’Olimpo del Tennis, dopo aver vinto domenica scorsa la Coppa Davis a Lille in Francia, regalando alla sua nazione, la Croazia, i due punti decisivi per la vittoria del titolo mondiale, l’ultima Coppa Davis con la tradizionale formula dei cinque incontri e dei cinque set.

Dopo aver scelto come testimonial tennisti del calibro di Fabio Fognini e Marin Cilic, Capri Watch, d’intesa con il manager Corrado Tschabuschnig, investe da anni su alcuni giovani talenti emergenti, supportandoli in quella fase di carriera tennistica dove è particolarmente prezioso il contributo degli sponsor. Silvio Staiano con il suo brand dopo aver dato il nome alla “Capri Watch Cup”, lo storico torneo internazionale ATP del Tc Napoli, e dopo essere divenuto partner della Federtennis, che gli ha riconosciuto lo status di Orologio Ufficiale della Fit. Continua ad impegnarsi con il marchio caprese per la diffusione del tennis in Italia, investendo risorse e mezzi per eventi come il “Capri Watch Day” che si disputerà sui campi dell’Accademia Tennis Napoli di Agnano.

Sarà Veronica Maya, uno dei personaggi dello spettacolo più vicini al tennis, nonchè testimonial di Capri Watch, a presentare, con la consueta freschezza e simpatia, i giovani campioni ad un esercito di bambini e ragazzini che parteciperanno all’evento. I mini tennisti della Campania potranno infatti scendere in campo con Matteo, il golden boy del tennis azzurro, carpirne i segreti su come raggiungere il vertice del tennis mondiale, chiedergli consigli su come si programma una stagione agonistica e come si può migliorare stagione dopo stagione. Berrettini, 22 anni, nel 2018 è arrivato al numero 52 del mondo (oggi è numero 54), vincendo il suo primo torneo ATP in carriera, a Gstaad in Svizzera, sulla terra battuta. Insieme a Matteo Berrettini scenderà in campo anche un altro dei top player del tennis italiano, Lorenzo Sonego, già top 100 del mondo nel 2018. I due campioni azzurri daranno vita ad un set di esibizione che certamente appassionerà tutti i presenti e gli addetti al settore. Grazie all’amore di Silvio Staiano ed all’instancabile passione dei tecnici nazionali Aldo Russo e Mauro Sarnella, rispettivamente Direttore Generale e Presidente dell’Accademia Tennis Napoli di Agnano, tantissimi giovani tennisti napoletani e capresi vivranno momenti di grande emozione ed un pomeriggio di tennis indimenticabile.

Al primo “Capri Watch Day” saranno presenti Istituzioni sportive, rappresentate dal Presidente del Comitato campano della Federtennis Virginia Di Caterino, e da componenti del Coni della Campania e dell’Ussi Nazionale della Regione.