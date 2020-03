Capri. Discriminazione femminile, progetto “He 4 She”: il 7 marzo il primo appuntamento

La sezione di Capri, seguendo la programmazione della Fidapa nazionale e con il Patrocinio della Città di Capri, ha lanciato un nuovo progetto, chiamato “He 4 She“. Si tratta di una campagna di sensibilizzazione nata nel 2014 nella Nazioni Unite, tesa alla realizzazione di azioni, manifestazioni ed eventi per la parità di genere, nella lotta alla discriminazione femminile.

Il primo appuntamento, che vedrà omaggiare l’universo femminile, quasi coincide con la festa della donna: si terrà sabato 7 marzo, alle ore 19, nella Sala Pollio del Centro Congressi di Capri. Protagonisti dell’evento saranno Renato Esposito, Lello Mastroianni, Stefano Giordano con Bruno Lembo, ed il giovane attore della compagnia teatrale Fuori Onda Giuseppe Mennillo.

L’incontro è liberamente aperto al pubblico.