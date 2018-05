Canottieri Irno Salerno. Associazione Italiana Insegnanti di Geografia e Liceo Musicale \"De Filippis-Galdi\" di Cava de\' Tirreni

Concerto “Viaggio tra culture e popoli del mondo” degli allievi del Liceo Musicale “De Filippis-Galdi” di Cava de’ Tirreni, al Circolo Canottieri di Salerno, il 17 maggio alle ore 18, per l’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia (AIIG) presieduta dalla professoressa Silvia Siniscalchi dell’Università di Salerno.

Si esibiranno gli allievi Sharon Langella, Alessandro Palo, Gabriele Vitale, Valentino Pappalardo, Alessio Palladino, Vincenza Fiorillo, Riccardo Falcone, Angela Cascella, Diego Fausto e Mario De Falco della classe di Flauto e Musica d’insieme per fiati del maestro Giuseppe Ler, componente dell’Orchestra Filarmonica Salernitana “Giuseppe Verdi”.

In programma musiche di G. Donizetti, G. Verdi, J. Brahms, G. Rossini, e C. Santana ed E. Morricone.