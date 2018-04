Cancro e alimentazione. Convegno a Piano

Cecilia Coppola

L’insorgere di una varietà di patologie adottando stili di vita adeguati e fondati su un’alimentazione che escluda il consumo di prodotti che oggettivamente predispongono il nostro organismo a diventare più facilmente bersaglio per il cancro».

A discutere con il professor Mirco Bindi esperti del settore per evidenziare l’importanza di un approccio multidisciplinare con una strategia condivisa per attuare una prevenzione salutare efficace. Livia Iaccarino, ristoratrice del Don Alfonso 1890 che rappresenta il mondo dell’eccellenza ristorativa; Cecilia Coppola, scrittrice e presidente dell’Associazione Cypraea, che ha dedicato diverse pubblicazioni sui temi dell’alimentazione rivolte al mondo dell’infanzia; Alessandra Rotili, giornalista dell’Ansa, che rappresenta il mondo del vegan esimo, una delle tendenze alimentari maggiormente in crescita; Alberto Corbino, presidente dell’Università della Cucina Mediterranea, partner del progetto Europeo “T4F” per l’elaborazione delle linee guida sull’alimentazione sostenibile.

L’incontro sarà presentato da Vincenzo Califano, giornalista, e moderato da Giacomo Giuliano responsabile del settore cultura del Comune di Piano di Sorrento.