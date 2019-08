Segnalazione di Maurizio Vitiello – CALVELLO-MATERA ANDATA E RITORNO, 8 e 9 agosto 2019. “Radici e percorsi”.

CALVELLO-MATERA ANDATA E RITORNO

8 e 9 agosto 2019

“Radici e percorsi”

Matera Capitale Europea della Cultura 2019

Calvello, Capitale per un giorno

Coprodotto da Comune di Calvello e Fondazione Matera Basilicata 2019

Organizzato da Associazione Musica in Fabula

Direzione Artistica Gabriella Colecchia

NAPOLI/BASILICATA: Un legame indissolubile che affonda le radici nel Regno delle due Sicilie. Percorsi della storia, che nella musica intrecciano i loro confini. I programmi dei concerti saranno condotti da un fil rouge da Napoli alla Basilicata, dai moti rivoluzionari al brigantaggio, dalle villanelle alle tarantelle Un piccolo scrigno di remota bellezza appenninica, Calvello, e la smagliante Capitale europea della cultura 2019, Matera, unite per un progetto suggestivo ed inedito che fa da ponte tra la Lucania più “cool” e quella da (ri)scoprire. “Radici e percorsi” ci porterà per le strade delle due località, attraverso il fil rouge della musica, della letteratura, del teatro. Con la direzione artistica del mezzosoprano internazionale Gabriella Colecchia, e l’organizzazione dell’Associazione Musica in Fabula la “due-giorni” in terra lucana coprodotta da Comune di Calvello e Fondazione Matera Basilicata 2019 sancirà ancora una volta il forte legame tra la Basilicata e l’antica Capitale del Regno delle Due Sicilie. A Matera i cittadini e i tanti turisti conosceranno, l’8 agosto, le peculiarità di Calvello, in primis la pregiata ceramica, mentre nel pomeriggio lo scrittore Antonio Mocciola presenterà il suo libro-réportage attraverso i borghi abbandonati d’Italia, “Le belle addormentate” (primato di vendite su Amazon), con letture di Danilo Rovani. A seguire, Cosimo Alberti, attore e musicista, accompagnerà il pubblico attraverso tre momenti altamente spettacolari, incentrati sulla musica popolare (Patrizia Spinosi, Michele Boné e Gennaro Esposito), lirica (Gabriella Colecchia, Enzo Amato e Francesco Scelzo) e contemporanea, con il gruppo I Brigan. Il giorno dopo, a Calvello, il noto scrittore lucano Raffaele Nigro inaugurerà la statua di Carlo Mazziotta dedicata ad Antonio Masini, a cui seguirà lo show-case dei Renanera. Dopo la presentazione de “Le belle addormentate” di Mocciola, anche stavolta con le letture di Rovani, gran finale con tutti i musicisti esibitisi il giorno prima nella Città dei Sassi, con la “chicca” della partecipazione di Carlo Faiello. Degno suggello di due giorni di emozioni, di arte condivisa, di intrecci poetici.

Programma

Prima giornata

MATERA – 8 Agosto 2019

ore 11.00 Presentazione di CALVELLO, con il suo patrimonio storico e artistico, le sue attività culturali, musicali e artigianali di Calvello e in particolare della ceramica. ore 17.00 Presentazione del libro inerente al tema “Radici e Percorsi” – Le Belle Addormentate di Antonio Mocciola. L’attore Danilo Rovani leggera i passi salienti. Dalle ore 18.30 Concerti Itineranti nei Sassi di Matera: 3 set di concerti in 3 luoghi diversi, un viaggio suggestivo nel Regno delle due Sicilie con qualche esotismo e passo di danza che impreziosiranno il nostro percorso. Un attore accompagnerà il pubblico e lo affiderà ai 3 set musicali: Musica Popolare, Lirica e Musica Contemporanea. Ogniset avrà una durata massima di 40/50 minuti. 

Seconda giornata

CALVELLO – 9 Agosto 2019

ore 11.30 Piazza Falcone/Anfiteatro. Presentazione dell’iniziativa e della giornata a Matera. Inaugurazione della statua di Antonio Masini raffigurante Carlo Mazziotta. Presentazione della canzone scritta dai Renanera dedicata a Carlo Mazziotta e ai moti carbonari del 1822. ore 18.30 Presentazione del libro inerente al tema “Radici e Percorsi” – Le Belle Addormentate di Antonio Mocciola. L’attore Danilo Rovani leggerà i passi salienti ore 22.00 Concerto nel Chiostro del Convento di Santa Maria de Plano: un concerto a cui parteciperanno tutti gli artisti intervenuti a Matera più Special Guest Carlo Faiello a cui verrà conferito il premio “La Nuova Canzone Napoletana”.